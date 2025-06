Un bloqueo en La Voz Argentina, el mayor dolor de la Sole Pastorutti: “Me cag… la vida”

Un tímido participante de 19 años de Venado Tuerto, Santa Fe fue la causa de una guerra abierta entre La Sole y Luck Ra. Mirá la épica batalla que se vivió este domingo en El 9 Televida, en La Voz Argentina.

La gala de audiciones a ciegas de este domingo de La Voz Argentina, que se emitió en El 9 Televida dejó varios momentos inolvidables. El primero de ellos fue protagonizado por La Sole y Luck Ra. Es que el cordobés la bloqueó y eso desató toda la furia de la santafesina al verse imposibilitada de ir tras la voz de un coterráneo que la hizo girar las 4 sillas.

Con apenas 19 años y sin formación vocal académica, Nicolás Armayor, oriundo de Venado Tuerto, deslumbró al interpretar El pastor, una tradicional y exigente canción del repertorio folclórico nacional.

La primera en detectar la canción y en buscar hacer girar su silla fue la folclorista, Soledad Pastorutti, pero al mismo tiempo que ella orpimía el botón blanco, Luck Ra la bloqueaba lo que iba a desatar casi un sketch en donde iba a haber lágrimas, abrazos, emoción y hasta insultos.

Es que ni bien La Sole vio que la palabra “bloqueada” apareció en su silla no pudo manejar la frustración de no poder llevarse a Nicolás a su equipo. “Pero la p… madre que lo parió”, murmuró la oriunda de Arequito en voz baja. Minutos después, al tomar conciencia de que el joven había interpretado una de sus canciones favoritas y, además, la consideraba una figura inspiradora, no pudo contener su frustración: “Me cag… la vida”, repitió entre risas y enojo.

Para más sufrimiento de la cantante, una vez que el chico terminó su interpretación reconoció que ama cantar folclore y que “escuchaba a la Sole desde chico y que fue su inspiración”, y para cuando terminó de decir eso, Pastorutti casi que se pisaba la cara.

Detrás de la escena televisiva y del enfrentamiento entre coaches, emergió la historia de Nicolás Armayor, un joven tímido que no había cantado en público hasta bien entrada su adolescencia.

Su padre, presente en el estudio, brindó un testimonio que conmovió a todos: “Desde que arrancó hace cosas imposibles sin haber estudiado técnica vocal. Nunca tomó clases”. Su talento natural quedó en evidencia durante la interpretación, que culminó con el joven emocionado hasta las lágrimas. Entre abrazos y elogios, Juliana Gattas le agradeció “haber compartido su emoción” con el público.

Durante la devolución, Soledad no ocultó su admiración por lo que acababa de presenciar. Más allá del enojo inicial, destacó la dificultad técnica de la canción y remarcó el valor de que un joven de 19 años elija ese repertorio: “El folclore no tiene edad, y vos lo demostrás”.

Lali Espósito aprovechó la situación para hacer una reflexión general sobre el programa y la música: “La música no tiene género. Todos somos cantantes, cada uno con su estilo, perola música es una sola cosa hermosa que nos une a todos”.

Antes de tomar la decisión final, Nicolás agradeció a los cuatro artistas por haberse dado vuelta y dedicó palabras especiales a su familia. En especial, mencionó a su madre, que no pudo estar presente, y a su novia, que se encontraba en Venado Tuerto.“Me voy con el equipo de Luck Ra”, concluyó.

No te pierdas la gala de este lune en El 9 Televida al término de Yali Çapkini.