Un besito a la ciencia: Para qué van Asuman y Emir a visitar a una curandera en Pasión Prohibida

Lo que le faltaba a Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida era hacer apología de negacionismo a la ciencia, y acá llega. En un tono humorístico, como todo lo que esta serie propone. Mirá lo que se viene.

La fe en las artes de la curandería y el chamanismo acompaña a la humanidad desde tiempos remotos. Aunque la ciencia ha avanzado y domina gran parte del pensamiento moderno, todavía hay quienes confían en los supuestos poderes de quienes aseguran tener dones especiales, aun sin evidencia que los respalde. En Pasión Prohibida, la exitosa novela turca que cautiva en las tardes a la audiencia de El 9 Televisa, Asuman y Emir parecen pertenecer a ese grupo: dispuestos a dejar la razón de lado, se lanzarán a las manos de una curandera.

Asuman no deja de meterse en líos últimamente. Teme que su yerno la eche de casa en cualquier momento, por haberlo obligado a saldar sus deudas de juego, y aunque parece que la cosa se acomoda, la madre de Yildiz sigue inquieta sobre el futuro del matrimonio de su hija con el empresario y por eso no tiene mejor idea que ir a meterse con una curandera.

Asuman cree que, si Yildiz se queda embarazada de Doğan, su matrimonio durará para siempre y por eso quiere que su hija se quede embarazada cuanto antes. Además, tiene muchas ganas de volver a ser abuela y de que Halit Can tenga un hermanito o hermanita.

Acompañada de Emir, Asuman ha acudido a una curandera que ha encontrado por internet para que le ayude a provocar que Yildiz se vuelva a quedar embarazada cuanto antes.