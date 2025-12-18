Un ataque de nervios frenó las grabaciones de MasterChef Celebrity

Wanda Nara se enteró que sus hijas menores no pasarán navidad con ella y sufrió un ataque de nervios que terminó con la suspensión de las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Las grabaciones de MasterChef Celebrity de este jueves se vieron afectadas luego de que Wanda Nara conociera una medida judicial que involucra a sus dos hijas más chicas. Es que el conflicto judicial entre Mauro Icardi y la conductora del reality de cocina de El 9 Televida sumó un nuevo episodio luego de que el juez a cargo del caso aceptara el pedido de las abogadas del futbolista para que pueda pasar la Navidad con sus hijas. De este modo, Icardi permanecerá en la Argentina durante las fiestas y regresará a Turquía el 27 de diciembre para reincorporarse al Galatasaray. La decisión se conoció mientras Wanda se encontraba en pleno rodaje de MasterChef Celebrity.

“Las nenas van a pasar Navidad con el padre en Argentina. Año Nuevo lo pasarán con la madre, aunque no se aclararon los motivos”, explicó Tatiana Schapiro en DDM, fue una resolución judicial la que estableció que las niñas pasarán Nochebuena y Navidad en el país junto a su padre.

La noticia tuvo un fuerte impacto en Wanda Nara. De acuerdo al relato de Schapiro, la conductora se enteró de la medida mientras estaba en el canal grabando el reality de cocina y decidió suspender toda la actividad prevista para ese día. “Wanda tenía programa y, al enterarse, canceló todo. Estaba en el canal y frenó las grabaciones de MasterChef”, detalló la panelista, quien agregó: “Se alteró mucho; imagínate lo que implica parar un programa de esa magnitud, con tanta gente involucrada”.

Esto no fue todo, ya que el teléfono de Guido Záffora comenzó a sonar y sumó más información desde dentro de las grabaciones del reality de cocina: “Acá me dicen que es como dice Tati. Me pregunta parte del elenco ‘¿Qué pasó con las hijas de Wanda? Se paró la grabación, se puso mal Wanda Nara. Están tratando de convencerla para volver a grabar, creo que ahora volvemos”.

Guido dio más detalles del estado emocional de la conductora: “Ataque de llanto de Wanda. Lloró mucho, lloró mucho, pero mucho, todos los que estaban ahí lo vieron. Pararon la grabación, como contó Tati, y se fue a su camarín”.

Y continuo: “Hace unos minutos volvió a grabar, estamos grabando con ella. Wanda está desarmada. Se angustió mucho, se enteró de las noticias de las nenas y me dicen que está desarmada. El ataque de llanto fue frente a todos y después se fue”.

Elba Marcovecchio, una de las abogadas de Mauro, presentó un escrito ante la justicia argentina solicitando que las hijas del futbolista y Wanda permanezcan con su padre entre el 22 y el 27 de diciembre de 2025 y pasen la fiesta de Navidad con él, y que se autorice el regreso de Icardi a Turquía luego de ese período. El pedido se enmarca en negociaciones y antecedentes de conflicto por la organización de las fiestas de fin de año, un tema que ha generado amplia repercusión mediática y social.