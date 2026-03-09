Un accidente doméstico en Gran Hermano encendió las alarmas: “¡Ay, me quemó!”

Lo que arrancó como un saludo buena onda entre “hermanitos” terminó con gritos, corridas y un susto bárbaro en la cocina más famosa del país. Nazareno calculó como el interés de un préstamo bancario, volcó el agua hirviendo y Jenny Mavinga pagó los platos rotos con una quemadura que paralizó el corazón de los televidentes de El 9 Televida.

El domingo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada venía más tranquilo que foto de documento, hasta que el destino decidió meter la cola. En un descuido que demuestra que el mate lo carga el diablo, Nazareno se acercó a saludar a Jenny Mavinga con el termo bajo el brazo. Al inclinarse para el beso, el agua a punto de ebullición buscó el camino más corto hacia la pierna de la congoleña, desatando un griterío que se escuchó hasta en la Peatonal Sarmiento. “¡Ay, me quemó! Dame hielo que me arde”, exclamó la participante mientras el resto de la casa salía del shock para auxiliar a una de las favoritas del público.

Lejos de hacerse el distraído, Nazareno puso el pecho a las balas y admitió su torpeza ante el resto de los participantes. “Fui yo cuando la saludé. Giré y se me volcó un poquito”, explicó el joven, mientras los ojos del país se posaban sobre la herida de la jugadora. Siguiendo los manuales de primeros auxilios de emergencia, Jenny voló hacia la pileta para mandarle agua fría a la zona afectada, tratando de apagar el incendio antes de que la cosa pasara a mayores. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo, ya que cualquier baja médica a esta altura del certamen te cambia el tablero por completo.

La producción del programa no se quedó de brazos cruzados y tuvo que intervenir de urgencia para chequear que la situación no se complicara. Los médicos entraron en acción para asistir a la jugadora, quien afortunadamente solo sufrió lesiones menores que no pusieron en riesgo su continuidad en el reality. Fue un accidente doméstico de esos que te pasan cuando estás “pajareando”, pero que en un aislamiento de seis meses cobra dimensiones de catástrofe nacional. Por suerte para el “culpable”, la sangre no llegó al río y Mavinga pudo seguir en carrera, aunque ahora mira los termos con más desconfianza que a una placa de nominados.

Este lunes, la casa se prepara para una gala de eliminación para alquilar balcones, pero el clima quedó “caldeado” tras el incidente.

Los seguidores mendocinos de El 9 Televida están al pie del cañón, siguiendo la evolución de Jenny, quien, después de sumergir la pierna en agua fría y recibir asistencia, ya se puso los guantes otra vez para dar batalla. El accidente sirvió para recordar que, en la convivencia extrema, hasta un saludo te puede dejar “out”, y que Nazareno va a tener que andar con pies de plomo si no quiere que el público le pase la factura por casi dejar afuera a la gran candidata del certamen.