“Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios”: Alex Pelao conmovió con su confesión de despedida de MasterChef Celebrity

El reality de cocina de las noches de El 9 Televida despidió a un nuevo participante y en su agradecimiento final reveló que sufre de trastornos alimenticios y confesó que el programa lo ayudó con eso.

Alejo Cruzado Antonelli, más conocido como Alex Pelao, protagonizó uno de los momentos más emotivos en lo que va del reality de cocina de El 9 Televida luego de quedar eliminado de MasterChef Celebrity este miércoles a la noche. Luego de que el jurado le anunciara su salida, aprovechó para hablar por primera vez sobre los trastornos alimenticios que atraviesa.

La consigna de la noche exigía presentar un plato con ingredientes redondos acompañado por un pan de la misma forma. Alex optó por un sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas, pero no convenció a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Ante esta casi sentencia de muerte en MasterChef, el resultado se veía venir y así fue: Alex quedó eliminado luego de ser catalogado como el peor plato de la noche.

Tras escuchar el agradecimiento de los chefs por el talento y la alegría que aportó al ciclo, no pudo evitar quebrarse. “Estoy muy agradecido. Me cuesta mucho bajar y salir un poco de la cáscara que se va armando”, dijo con la voz entrecortada, mientras Wanda Nara intentaba contenerlo.

En medio de la emoción, Alex abrió su intimidad delante de cámaras y, al borde del llanto, contó cómo fue su relación con la comida a lo largo del tiempo. “Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. A partir de la experiencia de estar en MasterChef mejoré mi vínculo con el momento de comer, conecté más, le empecé a dar una cuota de valor. Me capitalizo en eso y ni hablar de este grupo hermoso, es divino y da gusto”, sostuvo y conmovió a sus compañeros.

Antes de despedirse, agradeció a todos los que lo acompañaron durante el certamen: “Gracias por animarnos y empujarnos a romper miedos, a ellos por la buena onda y la palmada en la espalda, a todos que siempre se preocupan de que estemos bien”.

Entre la nostalgia por tener que decir adiós y la tranquilidad por haber disfrutado de la competencia, Alex agradeció el trato del jurado hacia él y aseguró que le gustaría volver en caso de que haya un repechaje.