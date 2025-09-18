“Tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo”: Bochornoso momento en el móvil de A la Barbarossa con la hermana de Thiago Medina

Este jueves en A la Barbarossa una pregunta de Analía Franchín hacia Camila, la hermana de Thiago Medina generó tanto malestar, que terminó abandonando el móvil en vivo. Mirá el bochornoso momento.

Este jueves el programa que El 9 Televida emite al término de Cada Día, A la Barbarossa salió con su móvil desde las cercanías del hospital en donde permanece internado Thiago Medina, el ex Gran Hermano. Hasta allí se acercó Camila Deniz, la hermana del influencer. De manera intempestiva abandonó el vivo luego de una pregunta que realizó Analía Franchín a la que respondió con clara ofuscación. El video del momento se viralizó de manera inmediata.

Camilota, la ex participante de Cuestión de Peso, se acercó a modo de vocera al móvil del programa de Georgina Barbarossa este jueves para comentar sobre el último parte médico de su hermano. Pero terminó abandonando el móvil a causa de una pregunta de Analía Franchín, periodista y panelista del programa, en donde hizo mención a lo que contó Mara, la hermana de Daniela Celis, quien aseguró que la joven solo había podido ver a Thiago en una ocasión. “¿Está todo bien con Daniela?”, fue la pregunta que funcionó como detonante.

Ante esto, Camila respondió con firmeza: “Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso”, señaló cambiando el semblante. “Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos, sinceramente te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque nadie está metido acá parada como estoy metida yo y toda la familia. Así que tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo. ¿Sí? Con la mano en el corazón te digo”, concluyó visiblemente enojada.

El ambiente en el móvil mostró la sensibilidad que atraviesa al grupo familiar. Franchín pidió disculpas, al tiempo que la tensión crecía. Camila reiteró que no era el momento de profundizar en preguntas sobre la dinámica familiar interna y agregó: “No es el momento, me voy. No es el momento de hacer esa pregunta y está todo bien”. Georgina Barbarossa, la conductora del ciclo intervino: “Camila, no era la intención. No era la intención lastimarte ni lastimarlos a ninguno, mi amor. A ninguno”.

“Ella desde el otro día que me viene diciendo estas cosas”, sostuvo Medina ante la insistencia de abordar el tema desde el programa. Franchín aseguró:“Conmigo nunca hablaste Camila”. Sin embargo, fue demasiado tarde, ya que su hermano Lautaro tomó el micrófono y sentenció: “Daniela entró dos veces [a ver a Thiago]”. Acto seguido le entregó el micrófono a la cronista y los dos se fueron del lugar sin emitir palabra alguna.