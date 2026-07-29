“Tu mensaje es eterno”: el conmovedor homenaje de los hijos de “Locomotora” Oliveras a un año de su muerte

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de la séxtuple campeona mundial de boxeo, Alejandro y Alexis la recordaron con un emotivo video y una carta abierta. El recuerdo imborrable de una leyenda del deporte nacional.

Se cumplió un año de la partida física de una de las máximas leyendas del deporte argentino. Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció a los 47 años tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, sigue más viva que nunca en la memoria colectiva. A un año exacto de su partida, sus hijos Alejandro y Alexis la homenajearon a través de las redes sociales con un video y un texto que conmovió a miles de fanáticos.

La exboxeadora dejó una huella imborrable en la historia mundial al convertirse en séxtuple campeona y lograr un récord Guinness único: ser la única mujer en el planeta en consagrarse campeona mundial en cuatro categorías distintas. Sin embargo, el homenaje de sus hijos se ha enfocado en su faceta más humana y motivadora.

“Todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está”

A través de la cuenta oficial de Instagram de la deportista (@locomotoraok), sus hijos compartieron un video que la muestra arriba del ring, luciendo sus cinturones y desplegando uno de sus habituales y potentes discursos de superación personal.

“Hoy se cumple un año desde que mi mamá partió físicamente, y todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está. Pero hay algo que el tiempo no pudo borrar: su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó”, expresaron en las primeras líneas del posteo.

El mejor homenaje: no recordarla con tristeza

Los jóvenes remarcaron que el impacto de la expugilista trascendió las fronteras del cuadrilátero: “Nuestra mamá no solo fue una campeona arriba del ring, fue una luchadora de la vida. Enseñó que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Que los sueños se trabajan, que el miedo se enfrenta y que la actitud puede cambiar un destino”.

En el cierre de la emotiva publicación, dejaron un mensaje de resiliencia dirigido a todos los que la admiraban: “El mejor homenaje que podemos hacerle no es recordarla con tristeza, sino vivir con el coraje, la alegría y las ganas de salir adelante que ella transmitía. Las personas se van cuando dejan de ser recordadas, y vos, mamá, vas a vivir para siempre porque tu mensaje sigue cambiando vidas”.