Tristeza en el espectáculo: murió a los 56 años Daniel Bifulco, el inolvidable “Jaimito” de Videomatch

El mundo del humor y la televisión nacional atraviesa un profundo dolor tras confirmarse la muerte de Daniel Bifulco, reconocido actor y comediante que alcanzó la masividad al integrar el recordado trío de “Los Jaimitos” en Videomatch. Con una extensa trayectoria en teatro, televisión y plataformas de streaming, el artista falleció a los 56 años en su domicilio, dejando un legado imborrable en la memoria colectiva.

El espectáculo argentino se despertó este miércoles con una noticia desgarradora. Daniel Bifulco, el talentoso actor y humorista que supo ganarse el cariño de millones de hogares con sus participaciones televisivas, fue encontrado sin vida en su casa a los 56 años. La información fue confirmada públicamente por el periodista Pablo Layús a través de allegados al artista, mientras que las primeras pericias e informaciones apuntan a que habría sufrido un infarto.

Un sello inconfundible en la televisión y el humor

Bifulco saltó a la fama nacional de la mano de Marcelo Tinelli en el histórico ciclo Videomatch, donde formó parte del recordado trío de “Los Jaimitos” junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Aquel icónico grupo quedó grabado en la historia de la pantalla chica gracias a sus sketches musicales, en los que interpretaban canciones infantiles reversionadas con rimas humorísticas y de doble sentido que divertían a toda la familia.

Con el paso de los años, el trío mutó a nombres como “Los Turritos” en Showmatch antes de regresar a su denominación original. Incluso recientemente, durante la cobertura del Mundial 2026, el propio Tinelli los había convocado nuevamente para grabar canciones especiales en su ciclo digital.

Vigencia teatral y proyectos truncos

Lejos de quedarse en el recuerdo de la televisión de los noventa, Bifulco mantuvo una activa y apasionada carrera sobre las tablas. Formó parte de la exitosa obra La Magia de la Risa en el Teatro Victoria de Mar del Plata —espectáculo que cosechó miles de espectadores y una nominación a los Premios Estrella de Mar 2026— y se había adaptado con frescura a las nuevas tecnologías participando del programa de streaming Primos lejanos.

La noticia adquiere un tinte aún más trágico al trascender que, hacía apenas cinco días (el pasado 30 de octubre), el humorista había firmado flamante contrato para regresar a la temporada de verano 2027 en Mar del Plata junto a El Mago Sin Dientes.

Su partida deja un vacío enorme en el corazón de sus colegas, amigos y de todo el público que creció riendo con sus ocurrencias. El humor argentino despide a un artista entrañable.