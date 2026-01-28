Tremenda confesión: Evangelina Anderson contó en MasterChef Celebrity que vio a Ian Lucas “sin ropa”

La cosa se picó en el reality de cocina de El 9 Televida cuando Wanda Nara les preguntó a los participantes sobre celibato, soltería y sexo.

Evangelina Anderson e Ian Lucas quedaron nuevamente en el ojo de la tormenta de MasterChef Celebrity. Si bien los rumores de romance habían cesado y nunca se terminaron de confirmar, lo que la participante del programa de cocina de las noches de El 9 Televida terminó confesando en la emisión de este martes volvió a prender la mecha. Mirá lo que dijo y la repercusión que tuvo.

Todo se dio cuando Wanda Nara recorrió las estaciones de cocina de Masterchef Celebrity para hablar con varios de los participantes sobre sus historias de triunfo y fracasos amorosos. La conductora comenzó con Sofía Gonet y le preguntó por las profesiones que le gustan de los hombres. Luego de descartar varios rubros, la influencer se mostró interesada en los médicos, especialmente en algún oculista: “Tengo 7 de miopía”, acotó.

“Actores… nunca estuve con ninguno. Cantantes… nunca estuve con ninguno, no estuve con nadie conocido. Salvo con mi ex, que fue una experiencia paranormal, no estuve con gente famosa”, enumeró La Reini, quien aclaró que “tachó a los streamers, aunque no tanto por Mernuel” y que “seguimos hablando, pero igual quiero practicar el celibato en 2026”.

La cosa escaló cuando la conductora de MasterChef Celebrity fue hacia las estaciones de Ian Lucas y Evangelina Anderson para seguir preguntando sobre su actualidad sentimental, intentando que los dos participantes confirmaran su romance de una buena vez.

Pero Ian reafirmó que está soltero y le explicó a Wanda que estaba preocupado por su compañera “porque es su amiga y no quiere que le rompan el corazón”, a lo que Nara le respondió que ella sólo con su presencia “rompe corazones” y entre risas el youtuber le respondió “Nos tocó ser lindos”.

Al llegar a la mesada de Evangelina, la exesposa de Martín Demichelis confirmó que —alguna vez- le rompieron el corazón y aseguró que sigue “soltera y contenta”. La conductora de MasterChef Celebrity le aclaró a Eva que también está soltera —luego de su separación de Martín Migueles—, a lo que Ian aprovechó para decirle que tiene varios amigos para presentarle.

La noche de confesiones siguió porque Ian dio a conocer que le cuesta confiar en el casamiento porque no cree mucho en la lealtad de la gente y que su relación más larga solo llegó a estar 2 años y medio. Por su parte, Evangelina le aclaró que ella estuvo 18 años casada y aseguró que “eso es un éxito”.

“Durar eso con un futbolista y en esta época es como los 50 años de casados de nuestros abuelos”, comparó Wanda y entonces, entre confesión y confesión, la conductora quiso saber si Ian y Eva se conocen sin ropa, y recibiendo una respuesta afirmativa. “Él sube fotos sin ropa, así que sí”, contestó la blonda participante, tirando la pelota afuera.