Tras una noche de batallas y emociones intensas La Sole tuvo que dejar ir a una de sus favoritas de La Voz Argentina

En una noche intensa para el equipo de La Sole en La Voz Argentina, y luego de una reñida e intensa votación conocé quién quedó afuera del talent show de El 9 Televida.

Este jueves se vivió el final de la etapa de los Rounds en La Voz Argentina. El equipo de La Sole fue el encargado de cerrar esta instancia del talent show de El 9 Televida y tras una noche de batallas y emociones intensas, así quedó conformado el último team de cara a la final que está cada vez más cerca.

Para dar cierre a la etapa de los rounds, la producción de La Voz Argentina decidió que volvieran las batallas dentro de cada team. En el caso del Team Soledad se enfrentaron Milena Salamanca vs. Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Valentina Otero vs. Luis González y Milagros Gerez Amud vs. Violeta Lemo.

La coach eligió como ganadores a Agustín y Mauricio, Luis y Milagros de cada una de las batallas. De esta manera, Milena, Valentina y Violeta debieron volver a cantar, y su destino en el talent show musical quedó en manos del puntaje de Lali, Luck Ra y los Miranda!.

Luego de tres increíbles performances, llegó el momento de saber quién fue la participante que obtuvo el mayor puntaje y sigue en La Voz Argentina camino a la gran final.

“Quien se mete en la próxima etapa, quien sigue en el Team Soledad es Valentina Otero“, anunció Nico Occhiato. Al escucharlo, la participante se emocionó y confesó que no se la esperaba. Antes de anunciar a la eliminada, subió todo el Team Soledad al escenario.

“Quien sigue en La Voz Argentina, continúa y se mete en las etapas finales del Team Soledad esta noche es Violeta Lemo. Y despedimos a una gran artista, a la gran Milena Salamanca. Felicitaciones Mile, hiciste un gran concurso, la rompiste toda”, expresó el conductor del talent show de El 9 Televida.

Rápidamente, Soledad se acercó al escenario a abrazar a la participante eliminada y expresó: “Nos vamos a encontrar en muchos lugares. Estoy segura de que esto que viniste a buscar acá lo vas a lograr, que mucha gente más aprecie tu arte. Un honor”.