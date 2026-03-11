Tras los rumores de acomodo, Santiago del Moro reveló la verdad sobre su vínculo con Carmiña

El conductor de Gran Hermano decidió romper el silencio luego de que la participante paraguaya sugiriera una relación de amistad entre ambos. Ante la ola de sospechas en las redes sociales, el animador aclaró el origen de su contacto.

Si algo le faltaba a esta edición de Gran Hermano, generación dorada era que estuviera sospechada de acomodo con los participantes. Todo surgió luego de que Carmiña Masi, en una charla íntima con Danelik, asegurara que los gestos de cariño del conductor hacia Paraguay se debían a una amistad personal. La viralización del video fue inmediata y despertó sospechas de favoritismo, especialmente porque la transmisión se cortó abruptamente tras los dichos de la jugadora. El propio Santiago del Moro repasó lo sucedido y decidió salir al cruce de las versiones para explicar que conoce a la periodista de su etapa en Infama, hace ya 15 años, cuando ella oficiaba de corresponsal en el caso de las joyas de Moria Casán.

A partir de esta aclaración, el conductor se muestra tajante para desmentir cualquier tipo de recomendación directa. Según adelanta, mostrará los chats de diciembre donde la participante le pregunta por el programa y él simplemente la deriva al proceso de casting general como a cualquier otro postulante. “Nunca llamé a nadie para que esté en Gran Hermano. No es mi trabajo”, remarca Del Moro, quien sospecha que la paraguaya está utilizando este vínculo como una estrategia de poder frente a sus compañeros para ganar terreno en la Generación Dorada.

Por su parte, la periodista Marina Calabró también aporta datos sobre este vínculo profesional, señalando que el conductor siempre valora el estilo “picante” y disruptivo de Carmiña, pero que eso no implica un trato preferencial. La jugadora seguirá bajo la lupa del público, ya que su intención de mostrarse como una “protegida” de la producción le podría jugar en contra si la audiencia percibe que intenta manipular las reglas del juego. El clima de sospecha crece en los pasillos de la casa y el resto de los participantes ya comienzan a mirar con desconfianza a la periodista.

Los seguidores mendocinos que siguen el minuto a minuto por El 9 Televida podrán ver cómo reacciona Carmiña al enterarse de que el conductor la desmintió públicamente para cuidar la credibilidad del certamen. Mientras tanto, la competencia continúa y la jugadora tendrá que demostrar que tiene méritos propios para seguir en carrera sin depender de los fantasmas de una supuesta amistad que el propio Santiago ya dio por terminada hace más de una década.