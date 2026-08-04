Tras la impactante caída, Cinzia rompió el silencio luego de su salida de Gran Hermano: “Tengo el corazón roto”

La participante venezolana tuvo que abandonar la competencia tras sufrir un serio accidente dentro de la casa. A 48 horas de su partida por decisión médica, reapareció en las redes y compartió sus sentimientos con sus seguidores.

Luego de verse obligada a abandonar la competencia de Gran Hermano Generación Dorada por un cuadro médico de consideración, Cinzia Francischiello rompió el silencio. A 48 horas de su imprevista salida del certamen que se transmite por la pantalla de El 9 Televida, la participante venezolana reapareció en sus redes sociales para expresar la tristeza que atraviesa y enviar un emotivo mensaje a quienes la acompañaron en el juego.

A diferencia de su eliminación anterior por voto telefónico, la partida de Cinzia se ajustó a un estricto protocolo de salud. La severidad del accidente que sufrió en el interior de la casa llevó al cuerpo médico del reality a dictaminar que no se encontraba en condiciones físicas de continuar en competencia, marcando así el fin de su estadía en una etapa crítica del programa.

A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), la exjugadora compartió su frustración e intentó procesar el impacto emocional de este desenlace. “Mis amores, me cuesta encontrar las palabras. Hasta para dirigirme a ustedes me sobreexijo porque siento que hasta con este mensaje merecen lo mejor. Sigo con el corazón (y la espalda) rotos”, confesó la participante al retomar el contacto con sus seguidores tras más de tres meses de aislamiento.

Sobre la forma intempestiva en que debió despedirse, Cinzia lamentó no haber podido definir su permanencia mediante el voto del público. “Afrontar el dolor de que termine de esta forma… Diría que no es justo, pero ¿a quién? Si así lo quiso Dios. Lo di todo y más. No quería que esta fuera mi salida”, reflexionó, dejando en claro que aceptará las circunstancias pese al dolor que le produce no disputar la final.

Finalmente, la excompetidora manifestó su deseo de volver al estudio para tener un cierre formal a la altura de su paso por el programa: “Obvio que quiero volver. Así ya no pueda ganar, espero encontrar otra forma porque creo que merezco una despedida de la casa tal y como la soñé. Perdón por todo lo malo, gracias por tanto”, concluyó en su mensaje de agradecimiento.

La casa no para de generar polémicas y contenido. No te pierdas nada en las galas de la noche de El 9 Televida.