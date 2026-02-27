Tras el veredicto del público, así quedó la placa definitiva que definirá al primer eliminado de Gran Hermano

La “Generación Dorada” ya tiene a sus cinco sentenciados tras una gala cargada de suspenso. Santiago del Moro anunció quiénes fueron los favoritos del voto positivo y quiénes quedaron en el “sobre rojo”, enfrentando ahora el temido voto negativo de cara al lunes.

La primera semana de Gran Hermano llega a su fin con un clima de máxima tensión. Este jueves, el reality que se emite cada noche al término de Bahar en El 9 Televida, reveló el resultado de la inédita “placa mixta”. Tras un vertiginoso periodo de votación positiva, los televidentes decidieron salvar a los perfiles más fuertes, dejando a cinco participantes al borde del abismo en una competencia que no da tregua.

Los salvados y el “sobre rojo”

Santiago del Moro fue el encargado de comunicar la decisión de la gente. Los sobres dorados, que representan la continuidad en el juego gracias al apoyo popular, fueron para Carmiña Masi, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Manuel Ibero. La periodista paraguaya, quien paradójicamente fue la más votada por sus compañeros tras clavar la espontánea, demostró tener un sólido respaldo en el afuera, logrando salir de la zona de riesgo junto a la chilena y al joven Ibero.

Sin embargo, la calma de unos es el calvario de otros. El conductor presentó el sobre rojo que contiene los nombres de quienes ahora enfrentan el voto negativo. Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham son los cinco hermanitos que quedaron en la placa final. “Uno de ustedes abandona la casa el próximo lunes”, advirtió Del Moro, dejando a los nominados en un estado de desconcierto total, ya que ellos aún ignoran que el sistema de votación cambió y ahora el público vota para expulsar.

Un cierre de mes frenético

Con esta placa conformada, el programa cierra febrero consolidando su liderazgo absoluto. Mientras Emanuel Di Gioia y Brian Sarmiento intentan procesar por qué no fueron los más votados para ser salvados, figuras como Gabriel Lucero y Yanina Zilli comienzan a recalcular su estrategia para no convertirse en el primer eslabón perdido de esta edición. La incertidumbre reinará durante todo el fin de semana, hasta que el lunes se conozca quién cruza la puerta de salida para siempre.