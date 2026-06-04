Tras el demoledor descargo de Santiago del Moro en GH se debatió fuerte en A la Barbarossa

La mesa del programa de las mañanas de El 9 Televida analizó la drástica advertencia del conductor durante la gala de nominación. Georgina Barbarossa defendió con firmeza a su colega y lanzó una picante crítica hacia la actitud miedosa de Andrea del Boca.

La última gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada se vio sacudida por un acontecimiento completamente ajeno a los votos de los participantes. El conductor del ciclo, Santiago del Moro, interrumpió de forma abrupta el desarrollo habitual del programa para realizar un fuerte descargo que dejó helados a los convivientes. Este sorpresivo cruce se transformó de inmediato en el tema central del debate matutino en A la Barbarossa, en El 9 Televida.

Visiblemente afectado por comentarios que circularon en los pasillos de la casa más famosa del país, el presentador decidió cortar por lo sano y exigir un diálogo frontal.

“Yo veo todo, chicos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá”, disparó con firmeza el conductor.

Del Moro remarcó que les entrega su vida las 24 horas del día durante estos meses y les pidió disculpas si a veces la dinámica del vivo no le permite dialogar con todos por igual.

El picante análisis en las mañanas de El 9 Televida

Este tenso momento fue analizado minuciosamente en A la Barbarossa, el exitoso programa de las mañanas de El 9 Televida que se emite diariamente al término de Cada Día. La mesa de periodistas y panelistas indagó sobre los verdaderos motivos que desataron la furia del conductor. Durante la emisión, la periodista Pía Shaw deslizó la hipótesis de que Andrea del Boca podría arrastrar cierto malestar con los tiempos que le otorga la producción al aire.

La teoría de los supuestos celos dentro de la casa no tardó en encender los comentarios de las panelistas. Eliana Guercio recordó que el presentador siempre les advierte a los jugadores que aprovechen al máximo los minutos de transmisión en vivo, una postura que fue respaldada por Mariana Brey. La discusión sobre el comportamiento de las grandes figuras del espectáculo generó una oleada de interacciones en los soportes digitales de elnueve.com.

La defensa de Georgina Barbarossa y su dura crítica a las figuras

La conductora del ciclo matutino de la señal mendocina, quien compartió extensas jornadas de trabajo junto a Del Moro en Masterchef Celebrity, no dudó en defender la integridad de su colega. Georgina Barbarossa remarcó que el animador es sumamente solidario y que siempre incentiva a los participantes para que logren lucirse de la mejor manera ante las cámaras. Indignada con la apatía de algunos hermanitos, la actriz lanzó una frase sin filtro que replicó con fuerza en el portal elnueve.com.

“Me dan ganas de meterme ahí en la casa y decirles: ‘¿No se dan cuenta, imbéciles, que se los dice para que se muevan?'”, exclamó con su característico temperamento.

Finalmente, Barbarossa puso el foco sobre el presente de la legendaria actriz de telenovelas tras su reingreso a la competencia mediante el beneficio del golden ticket. La conductora señaló que nota a una Andrea del Boca “miedosa” y contenida en sus estrategias actuales, mostrando una faceta completamente opuesta a la que exhibió durante su reciente paso por Bake Off Famosos. Las repercusiones de esta tensa gala y el futuro de las nominaciones se viven minuto a minuto por El 9 Televida.