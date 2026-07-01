Tragedia y tensión en Gran Hermano: la dolorosa realidad que golpea a Cinzia fuera de la casa

Mientras la participante venezolana permanece completamente aislada en el reality, su pareja Dylan Gissi tomó la drástica decisión de suspender todas las campañas en redes sociales debido al devastador terremoto en su país natal. Al mismo tiempo, el clima adentro arde tras una fuerte denuncia por discriminación contra Emanuel.

La actual edición de Gran Hermano Generación Dorada se encuentra atravesando horas de extrema sensibilidad y tensión tanto adentro como afuera del juego. El exitoso formato televisivo, que en la provincia de Mendoza se emite de forma exclusiva a través de la pantalla de El 9 Televida, se convirtió en el centro de la atención pública luego de que el entorno de una de las participantes más queridas decidiera dar un paso al costado en la competencia digital. Se trata de Cinzia Francischiello, la modelo venezolana aislada en el certamen, cuya familia enfrenta una dura realidad en el exterior debido a la catástrofe humanitaria que azota a su país natal tras una serie de devastadores terremotos de magnitudes entre 7,1 y 7,5 que dejaron más de 1.900 muertos.

Frente a este desolador escenario de destrucción en ciudades como Caracas y La Guaira, las cuentas oficiales que habitualmente se utilizan para impulsar votaciones, unificaciones y campañas de permanencia para la jugadora quedaron totalmente congeladas. El encargado de comunicar y liderar esta sorpresiva medida fue Dylan Gissi, el futbolista suizo-argentino que se desempeña como defensor en Nueva Chicago y es pareja de la participante, con quien además tiene planes de casamiento una vez que finalice el ciclo.

El contundente comunicado de Dylan Gissi: “Detrás de este juego hay una realidad”

A través de las redes sociales oficiales de Cinzia Francischiello, el deportista compartió una sentida historia en la que aclaró los motivos de fuerza mayor que llevaron al núcleo íntimo a llamarse a un estricto silencio digital por empatía con las víctimas de la tragedia: “Dada la situación que está atravesando Venezuela y tantas personas que hoy están sufriendo, por respeto, empatía, amor hacia quienes están pasando por momentos difíciles, decidimos no hacer publicaciones ni campañas en redes relacionadas con GH durante este momento. Cinzia está dentro de un juego, pero detrás de ese juego hay una realidad mucho más grande que nos toca de cerca. Creemos que hay momentos en los que corresponde priorizar la solidaridad y el respeto”, expresó Dylan Gissi, cuya iniciativa de difundir guías de donaciones y videos informativos de la mano de figuras como Anais Castro fue ampliamente elogiada por los seguidores del programa.

Escándalo en vivo: denuncia por discriminación dentro de la casa

Mientras afuera se vive un clima de absoluto respeto y dolor, adentro de la casa más famosa del país la convivencia sumó un capítulo escandaloso. Durante la última emisión en vivo, Cinzia Francischiello pidió la palabra frente a sus compañeros y expuso una repudiable actitud por parte de Emanuel, vinculada a la entrega de unos premios especiales alusivos a la Selección Argentina en pleno marco del Mundial.

La fría respuesta del acusado y la intervención de Santiago del Moro

Ante la gravedad del descargo, el conductor del ciclo, Santiago del Moro, intervino de inmediato en la gala para otorgarle el derecho a réplica al participante señalado. Lejos de mostrar arrepentimiento o ensayar una disculpa, Emanuel respondió con total frialdad y minimizó la acusación acusándola de victimizarse: “Sí, como no tiene juego, tiene que agarrarse de esas cosas. Hay que decir las cosas como son. Cinzia hace varios días que viene mal en la casa y quiere agarrarse de eso como para tener juego”.

De este modo, la participante continúa su camino en la competencia ignorando por completo el drama humanitario que mantiene en vilo a sus seres queridos en el exterior, mientras intenta defender su lugar en una convivencia cada vez más hostil. Recordamos que para no perderse ningún detalle de las galas, los debates y el minuto a minuto de las estrategias de los hermanitos, los espectadores de Mendoza pueden sintonizar la transmisión en vivo y en directo por la señal de El 9 Televida.