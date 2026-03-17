Tragedia y milagro en “Bahar”: un accidente brutal y un embarazo inesperado sacudirán la noche

Lo que comenzará como un capítulo de reconciliación y esperanza terminará en una tragedia que dejará a Mendoza sin aliento. Mientras una noticia inesperada cambiará el futuro de Seren para siempre, un accidente brutal pondrá a Parla y Umay al borde de la muerte en el momento menos pensado.

La noche de este martes en El 9 Televida promete ser una de las más impactantes desde el estreno de “Bahar”. Lo que comenzará como un capítulo de reconciliación y esperanza terminará en una tragedia que dejará a Mendoza sin aliento. Mientras una noticia inesperada cambiará el futuro de Seren para siempre, un accidente brutal pondrá a Parla y Umay al borde de la muerte en el momento menos pensado.

La trama dará un vuelco total cuando Seren, impulsada por su solidaridad hacia Bahar, se someta a las pruebas de compatibilidad para el trasplante de hígado. Sin embargo, los resultados médicos le entregarán una sorpresa que la dejará en shock: Seren descubrirá que está embarazada de su primer hijo. Sin haber planeado la maternidad y con el futuro incierto, la joven no se atreverá a contarle nada a Aziz Uras, guardando un secreto que podría cambiar la dinámica de toda la familia.

Pero la calma durará poco. En paralelo, el conflicto entre las hermanas Parla y Umay llegará a un punto de quiebre. En un intento por limar asperezas, ambas subirán al coche de un amigo para hablar. Tras una charla sincera donde Parla le pedirá perdón a Umay por las mentiras de Timur, las hermanas lograrán reconciliarse entre lágrimas. Sin embargo, en cuestión de segundos, la felicidad se transformará en horror: un vehículo aparecerá a toda velocidad y el impacto será brutal.

El choque provocará que el auto salga despedido y caiga por un desfiladero hasta terminar sumergido en el agua. La vida de Parla y Umay quedará pendiendo de un hilo, justo cuando Bahar más necesita de su familia para enfrentar su propia cirugía. Mientras tanto, en el hospital, la tensión entre Evren y Timur estallará en una pelea feroz donde saldrán a la luz las verdades más dolorosas sobre el estado de salud de la protagonista.

No te pierdas el capítulo de esta noche al término de Noticiero 9 Edición Central. La emoción, el peligro y las revelaciones inesperadas se cruzarán en una entrega donde nadie estará a salvo. ¿Lograrán rescatar a las hermanas a tiempo? ¿Qué decidirá hacer Seren con su embarazo? El destino de todos los personajes está a punto de cambiar para siempre en El 9 Televida.