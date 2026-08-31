Tragedia y drama en el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos: una feroz inundación repentina deja al menos dos muertos, 15 desaparecidos y evacúan a decenas de turistas

Una violenta tormenta descargó intensas precipitaciones en cuestión de minutos, transformando los senderos secos de Arizona en letales torrentes de lodo y escombros. Con la infraestructura seriamente dañada, los equipos de rescate desplegaron helicópteros para salvar a más de 60 personas mientras buscan desesperadamente a una docena de excursionistas.

Una jornada de excursión y campamento en uno de los parajes naturales más emblemáticos del mundo se convirtió en una auténtica pesadilla. Una feroz inundación repentina provocada por tormentas monzónicas causó un desastre en el Parque Nacional del Gran Cañón (Arizona, Estados Unidos), dejando un saldo trágico de al menos dos personas muertas, alrededor de 15 personas desaparecidas y más de 60 evacuados de emergencia.

El fenómeno comenzó a desarrollarse durante la tarde del sábado, cuando precipitaciones extremadamente intensas cayeron en un período muy corto sobre terrenos rocosos y erosionados. La inclemencia del clima provocó la crecida intempestiva del cauce en Bright Angel Canyon y la zona de Phantom Ranch, sorprendiendo a cientos de visitantes.

El aterrador relato de los sobrevivientes: “Sonaba como un tren de carga”

La velocidad con la que subió el nivel del agua no dio margen de respuesta a los turistas que se encontraban en el interior del cañón. Daniel Evans, un excursionista de 43 años que acampaba en el lugar, describió el estremecedor momento en que el terreno se transformó por completo: “Se oyó un estruendo que sonaba como un tren de carga y, de repente, todo el lugar se convirtió en un torrente de troncos y escombros. La marea de nubes negras se amontonó y empezó a caer de golpe. Tuvimos el tiempo justo para agarrar las mochilas y correr”, relató a la prensa internacional.

Otros testigos que se albergaban en la zona de Phantom Ranch señalaron que los arroyos se tornaron negros y el río Colorado se cubrió de barro chocolate con restos de vegetación y rocas. Estructuras enteras y puentes peatonales fueron arrasados minutos después de que varios grupos lograran cruzarlos a pie.

Evacuaciones en helicóptero y daños estructurales

El despliegue de rescate requirió el trabajo coordinado del Servicio de Parques Nacionales y fuerzas de seguridad. Se coordinó la evacuación aérea de 62 personas mediante helicópteros, muchas de las cuales habían perdido sus pertenencias, calzado y carpas en medio de la corriente. Paralelamente, cerca de 200 excursionistas quedaron temporalmente aislados en el sector de Havasu Falls.

Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, en las aguas del río Colorado, e investigan si la causa de su deceso estuvo directamente vinculada con la riada. En tanto, continúan las tareas de búsqueda para dar con el paradero de unos 15 montañistas que se encontraban realizando travesías en las rutas afectadas.

Causas meteorológicas y alerta por nuevas tormentas

El desastre no fue originado únicamente por la cantidad total de agua, sino por su extraordinaria concentración: cayeron más de 2 centímetros de lluvia en tan solo 30 minutos sobre un relieve escarpado e incapaz de absorber el flujo. Los especialistas señalaron además la influencia de la humedad atmosférica incrementada por el fenómeno de El Niño y remanentes de tormentas tropicales en el Pacífico.

El impacto destruyó la línea de agua Transcanyon, vital para el abastecimiento del parque. Las autoridades mantienen la alerta máxima ante el pronóstico de nuevas tormentas eléctricas que podrían desencadenar nuevos aludes de lodo y desprendimientos de rocas en las próximas horas.