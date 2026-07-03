Tragedia humanitaria en Venezuela: ya son casi 2.600 los muertos por el terremoto y la ONU estima 50.000 desaparecidos

La presidenta encargada Delcy Rodríguez actualizó el dramático balance tras el devastador sismo de magnitud 7,5 que sacudió el norte del país. Hay más de 12.400 heridos y rescatistas internacionales lograron un milagro entre los escombros de La Guaira.

A ocho días del doble e histórico terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió con violencia el norte de Venezuela, el saldo de la catástrofe no para de crecer y las dimensiones de la tragedia humanitaria conmocionan al mundo. En una conferencia de prensa ante medios nacionales e internacionales, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, elevó la cifra oficial a 2.595 víctimas fatales y más de 12.400 heridos, concentrándose el epicentro de la destrucción en el costero estado de La Guaira y la vecina ciudad de Caracas.

Rodríguez enfatizó que el Gobierno trabaja a contrarreloj en las tareas de identificación mediante huellas dactilares, fotografías y odontología forense para evitar los entierros en fosas comunes. Sin embargo, el dato que encendió las alarmas de la comunidad internacional es el sepulcral silencio oficial respecto a la cantidad de personas cuyo paradero aún se desconoce. Frente a esto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una estimación escalofriante: el número de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas.

Destrucción masiva y un rescate milagroso tras ocho días

El panorama en la zona del desastre sobre el mar Caribe es desolador. Cálculos técnicos de la NASA advierten que unas 58.000 edificaciones habrían resultado afectadas por los brutales sismos, mientras que el reporte oficial confirma el colapso total de al menos 200 edificios residenciales y comerciales.

A pesar del escenario hostil y de las estructuras consideradas de alto riesgo por su inestabilidad extrema, los cerca de 3.000 rescatistas internacionales apostados en la zona no bajan los brazos. En las últimas horas se concretó un verdadero milagro en la localidad de Playa Grande: un vigilante de 43 años fue localizado y extraído con vida tras permanecer ocho días atrapado bajo los restos de un edificio. El operativo demandó más de 72 horas de trabajo continuo por parte de un centenar de brigadistas y reavivó la esperanza de hallar más sobrevivientes.

Mensajes en las ruinas y duras críticas al despliegue oficial

Mientras los equipos técnicos inspeccionan las fachadas para determinar qué estructuras deben ser demolidas, los sobrevivientes utilizan las paredes a medio caer como pizarrones de supervivencia. Frases pintadas como “Estamos vivos”, “Familia completa” o “Estamos en Caracas” se repiten en las calles de La Guaira para llevar tranquilidad a sus allegados.

Por otro lado, la desesperación por la falta de agua y alimentos empezó a generar fuertes cruces y reclamos por la deficiente asistencia estatal en localidades alejadas como Tanaguarena, Quebrada Seca, Osma, Oritapo y Todasana.

“Gracias a Dios y a la ayuda internacional que nos han metido la mano, y al presidente Nayib Bukele. A ese le tenemos que hacer una estatua aquí cuando sea la recuperación porque La Guaira es un desastre y no vimos recursos del Gobierno”, sentenció Joel Sojo Sánchez, un comerciante damnificado de 57 años.

Éxodo y asistencia internacional

De acuerdo con los datos oficiales, al menos 12.841 personas perdieron sus hogares por completo, una cifra que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) eleva a más de 16.000 desplazados. Ante la emergencia habitacional, las agencias de la ONU lograron habilitar tres refugios temporales en el estado afectado para contener a las familias que hoy pernoctan a la intemperie.