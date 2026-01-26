Tragedia en Las Heras: murió un ciclista de 78 años tras ser atropellado por un colectivo

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Independencia y Álvarez Condarco este domingo 25 de enero. La víctima permaneció internada en el Hospital Central, donde finalmente este lunes falleció debido a la gravedad de las heridas.

Un siniestro vial con desenlace fatal se produjo en el departamento de Las Heras este domingo 25 de enero. Un hombre de 78 años, identificado como Juan Tello, perdió la vida este lunes luego de permanecer internado durante varias horas en el Hospital Central, tras haber sido colisionado por una unidad del transporte público de pasajeros.

El hecho se registró minutos después de las 20:00 en el cruce de Independencia y Álvarez Condarco de Las Heras. Según el reporte oficial, el colectivo involucrado es el interno 103 del Grupo 600 (recorrido 640), conducido por Iván C., de 36 años. El transporte circulaba por Álvarez Condarco con dirección de norte a sur y, según las primeras averiguaciones, habría cruzado la intersección con el semáforo en verde.

Por razones que la Justicia aún intenta establecer, se produjo el impacto con el ciclista, que se desplazaba por Independencia de oeste a este. El choque provocó que Tello perdiera el dominio de su rodado y cayera contra el asfalto, impactando su cabeza contra el suelo.

Al arribar al lugar, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) diagnosticaron al señor con un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave, disponiendo su traslado urgente al nosocomio capitalino. A pesar del esfuerzo de los profesionales, a las 16:00 de hoy se confirmó su deceso. Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, que investiga la responsabilidad del chofer imputado.

