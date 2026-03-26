Tragedia en Godoy Cruz: un hombre murió tras ser golpeado por un poste de ocho metros

Un hombre de 38 años falleció trágicamente este jueves al mediodía al sufrir un accidente cuando descargaba rollizos en la puerta de una casa.

Un fatídico accidente terminó con la vida de un hombre de 38 años este jueves por la mañana en el departamento de Godoy Cruz. El hecho ocurrió minutos después de las 10:30, cuando la víctima se encontraba realizando tareas de descarga frente a un domicilio.

Según los reportes oficiales de la Comisaría 7°, el incidente se produjo en la calle Almafuerte al 700. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de gravedad tras la caída de un poste de gran envergadura. Al arribar al lugar, el personal policial constató que el hombre, identificado como H.E.O., yacía inconsciente sobre la calzada con signos de aplastamiento craneal.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la víctima estaba descargando palos rollizos de una camioneta. En un descuido, uno de los materiales —un madero de construcción de 20 centímetros de diámetro por 8 metros de largo— se precipitó accidentalmente y lo golpeó directamente en la cabeza.

Al lugar se desplazó la unidad 174 del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal médico solo pudo constatar el deceso del hombre en el sitio del accidente debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La Oficina Fiscal de la jurisdicción ordenó el trabajo de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas exactas del siniestro.