Tragedia en el fútbol español: quién era Jesús de Miguel, el futbolista de 30 años que murió tras recibir una patada en el pecho en un partido

El fútbol español se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero de 30 años del CD Tenerife, quien murió este martes tras permanecer internado en terapia intensiva. El trágico desenlace ocurrió luego de un fortísimo choque en el pecho contra el arquero rival durante el tiempo de descuento de un encuentro por la Segunda División, un episodio que desató una profunda conmoción internacional.

El deporte rey atraviesa horas de profunda tristeza. Jesús de Miguel Alameda, conocido futbolísticamente como “Demi”, falleció a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde se encontraba luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir un grave accidente en la jornada previa durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra.

El trágico impacto y la fatídica jugada

El dramático episodio se desencadenó en el tiempo de descuento del encuentro. De Miguel sufrió un fortísimo impacto en el pecho al chocar contra el arquero rival, Jesús Owono, quien salió a disputar un balón dividido con pierna en alto y excesiva fuerza.

El golpe directo le provocó al delantero un paro cardiorrespiratorio en el mismo terreno de juego. De inmediato, los servicios médicos intervinieron sobre el césped durante más de cinco minutos para reanimarlo, logrando estabilizarlo temporalmente antes de disponer su urgente traslado en ambulancia al centro de salud. El árbitro del encuentro decidió suspender el partido y expulsar al arquero visitante.

A raíz de la gravedad del suceso, la Policía Nacional española abrió una investigación judicial sobre Owono, mientras que el Comité de Disciplina evaluaba imponer severas sanciones previstas en el Código Disciplinario por acciones violentas que causaron lesiones graves. En señal de duelo, la Federación Española dispuso la suspensión de todos los partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina que debían disputarse este martes.

Quién era Jesús de Miguel: goleador, referente y héroe del ascenso

Nacido en Madrid, el delantero zurdo se había consolidado como una pieza clave en el fútbol de ascenso español. Tras formarse en las categorías inferiores de clubes como el Lugo Fuenlabrada y el CD Leganés, y vestir camisetas de equipos como el Internacional de Madrid y Unionistas de Salamanca, dio el gran salto en su carrera al sumarse al CD Castellón, donde se consagró máximo goleador de su grupo en Primera Federación con 16 tantos y logró el ascenso directo a Segunda División.

En julio de 2025, De Miguel se incorporó al CD Tenerife con un contrato proyectado hasta 2028. En su llegada al club blanquiazul, protagonizó un estreno histórico al marcar seis goles en sus primeros cinco compromisos oficiales, convirtiéndose en el debutante más goleador en los 103 años de historia de la institución y ganándose el cariño de los hinchas. En el plano personal, el futbolista estaba casado con su pareja María y era padre de una niña de alrededor de un año llamada Carla.

Definido a sí mismo como un atacante trabajador y de equipo, su partida deja un vacío inmenso en el fútbol español.