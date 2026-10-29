Tragedia en Capadocia, Turquía: se derrumbó una famosa “chimenea de hadas”, hay al menos dos muertos y varios heridos

Una jornada de turismo y celebración terminó en tragedia en uno de los destinos más emblemáticos del mundo. Durante el feriado por el Día de la República en Turquía, el desprendimiento de una enorme estructura rocosa conocida como “chimenea de hadas” provocó la muerte de al menos dos personas y dejó a varios heridos en la región de Capadocia. El fenómeno ocurrió en el reconocido Museo al Aire Libre de Göreme tras un intenso temporal de lluvia y viento que afectó la estabilidad de los sedimentos volcánicos.

El hecho se registró a las 15:15 (hora local) en las inmediaciones del estacionamiento de acceso al Museo al Aire Libre de Göreme, un emblemático recinto declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO por sus históricas iglesias ortodoxas y viviendas excavadas en la piedra.

Debido a la fecha festiva, el sitio arqueológico contaba con una masiva concurrencia de visitantes locales e internacionales al momento del colapso.

Impacto, víctimas y operativo de emergencia

El desprendimiento de la masa rocosa sepultó a varias personas que transitaban por el sector. De inmediato, las autoridades locales desplegaron un amplio operativo con ambulancias, personal médico y maquinaria de excavación pesada para remover los bloques de piedra.

Víctimas confirmadas: El gobernador de la provincia de Nevşehir, Hüseyin Kök , confirmó la recuperación de dos cuerpos sin vida. En tanto, las fuentes oficiales reportaron entre uno y cinco heridos que debieron ser trasladados de urgencia a hospitales de la zona.

Búsqueda entre los escombros: Los equipos de rescate continúan las labores en el lugar para descartar la presencia de más personas atrapadas bajo los sedimentos.

Investigación judicial: Las identidades y nacionalidades de los fallecidos no fueron difundidas de manera oficial. El ministro de Justicia de Turquía, Akin Gurlek, anunció la apertura de una investigación penal para determinar las responsabilidades del hecho.

Las causas detrás del colapso de la roca

Capadocia es mundialmente famosa por sus “chimeneas de hadas”, columnas cónicas originadas por la antigua actividad volcánica en Anatolia central y moldeadas por la erosión durante siglos. Sin embargo, la combinación de factores climáticos y la propia estructura del terreno derivó en el fatal desenlace.

Según explicó el gobernador Kök, la causa inmediata del incidente fue un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias y vientos fuertes que afectan a la región desde el miércoles, condiciones meteorológicas que también obligaron a suspender las tradicionales excursiones en globo aerostático.

Por su parte, el titular del organismo oficial de turismo en Capadocia, Cem Aslanbey, detalló que las continuas fluctuaciones de temperatura con ciclos de congelamiento y descongelamiento venían agrietando la roca. A este deterioro natural se sumó la presencia de antiguas cuevas excavadas en la base de la formación, lo que debilitó la sustentación del bloque principal.

El predio fue cerrado por completo al público mientras se evalúa la estabilidad del resto de las estructuras del parque.