Toxicidad invisible: ¿Cómo desintoxicarte y recuperar el equilibrio natural

Vivimos rodeados de sustancias que, aunque imperceptibles, sobrecargan nuestro sistema inmunológico y endocrino, la acumulación de toxinas es una realidad silenciosa, pero reversible.

Apostar por lo natural no es una moda, sino una necesidad biológica. “Adoptar rituales simples como el agua tibia con limón, la meditación y el uso de productos orgánicos es el camino para devolverle al cuerpo su capacidad innata de sanar y vibrar en salud”, apunta Nena Agustí, terapeuta holística.

En el mundo moderno, nuestro cuerpo se ha convertido en un filtro constante de agentes externos. A menudo nos preguntamos por qué nos sentimos cansados, con la piel opaca o con problemas digestivos, sin darnos cuenta de que estamos inmersos en un entorno de “toxicidad ambiental”.

Según explicó Nena Agustí, “el concepto de toxicidad no solo se refiere a sustancias letales, sino a la acumulación diaria de químicos sintéticos que el hígado y los riñones no alcanzan a procesar. Recuperar la salud implica, ante todo, reducir la carga que le imponemos a nuestro organismo”.

El alimento como medicina: adiós a los procesados

“El primer gran foco de toxicidad entra por la boca. Los alimentos ultraprocesados están cargados de aditivos, conservantes, colorantes y grasas hidrogenadas que inflaman los tejidos. Al elegir alimentos en su estado natural (frutas, verduras, granos integrales), le proporcionamos al cuerpo nutrientes que reconoce y sabe utilizar.

Un hábito milenario para iniciar la jornada es beber un vaso de agua tibia con limón en ayunas. Este pequeño gesto ayuda a equilibrar el pH del cuerpo, estimula la producción de bilis y prepara el sistema digestivo para el día, actuando como un suave tónico desintoxicante”, argumentó la especialista.

Cosmética y limpieza: Lo que la piel “come”

La piel es nuestro órgano más grande y es altamente absorbente. La mayoría de los productos de higiene personal y cosmética convencional contienen parabenos, ftalatos y fragancias sintéticas que actúan como disruptores endocrinos. Cambiar a cosmética natural —basada en aceites vegetales, aceites esenciales y extractos de plantas— permite que la piel respire y se nutra sin absorber toxinas.

“Lo mismo sucede con los productos de limpieza en el hogar. Los vapores de los detergentes fuertes, lavandinas y aromatizantes artificiales saturan el aire que respiramos. Apostar por alternativas naturales como el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio y el limón no solo protege el medio ambiente, sino que evita que nuestros pulmones e hígado trabajen horas extras filtrando partículas nocivas”

Mover el cuerpo y calmar la mente

La toxicidad no es solo física; también es emocional. El estrés crónico genera cortisol, una hormona que en exceso resulta tóxica para nuestras células.

Meditación: Dedicar al menos diez minutos al día al silencio y la respiración consciente ayuda a regular el sistema nervioso, reduciendo la inflamación sistémica.

Dedicar al menos diez minutos al día al silencio y la respiración consciente ayuda a regular el sistema nervioso, reduciendo la inflamación sistémica. Ejercicio físico: El sudor es una de las vías de eliminación de toxinas más potentes. El movimiento activa el sistema linfático, encargado de transportar los desechos fuera de los tejidos.

Tips para iniciar tu camino hacia lo natural

-Lee las etiquetas: Si no podés pronunciar la mayoría de los ingredientes, probablemente no deberías usarlo ni comerlo.

-Sustitución gradual: No intentes cambiar todo a la vez. Empezá por tu crema facial o tu jabón de platos y avanza desde allí.

-Conexión con la tierra: Pasar tiempo en la naturaleza ayuda a “descargar” la electricidad estática y el estrés acumulado por el uso de dispositivos electrónicos.

Menos es Más

“La verdadera desintoxicación no proviene de una dieta milagrosa de tres días, sino de una reducción sostenida de los agentes agresores. Al simplificar lo que comemos, lo que nos ponemos y lo que usamos para limpiar nuestro hogar, le damos espacio a nuestra energía vital para que se enfoque en la reparación y el brillo. Elegir lo natural es, en definitiva, un acto de respeto hacia nuestra propia biología”, concluyó Agustí.

La especialista estuvo en Cada Día mirá la nota