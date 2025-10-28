Torta 1-2-3-4: la receta fácil y perfecta para estos días frescos

Con el frente frío que afecta por estos días a Mendoza, esta receta casera se convierte en una opción práctica y reconfortante para compartir en casa. Sin batidora ni balanza, se prepara en minutos, conquistando por su textura esponjosa y su sabor tradicional.

En redes sociales, las recetas simples y rendidoras suelen ganar terreno. Pero algunas, como la torta 1-2-3-4, logran algo más: instalarse en la cocina cotidiana. Su éxito no se debe solo a su sabor, sino a una fórmula que cualquiera puede recordar. En TikTok, los usuarios la comparten y rápidamente se viralizó, despertando comentarios de quienes la probaron y la sumaron a su repertorio.

¿El secreto? Una proporción fácil de memorizar y una preparación que no requiere experiencia previa. La receta lleva:

1 pote de crema de leche

2 medidas de azúcar

3 de harina leudante

4 huevos.

Todo se mezcla en un bowl, sin batidora, y se hornea en un molde enmantecado durante aproximadamente 40 minutos. El resultado es una torta húmeda, esponjosa y perfecta para compartir.

@mambrunense TORTA 1 2 3 4 EN CACEROLA y de paso lo transformamos en postre 3 leches. ▪︎ 1 taza de leche ▪︎ 2 tazas de azúcar ▪︎ 3 tazas de harina leudante ▪︎ 4 huevos ▪︎ chorrito de esencia de vainilla y ralladura de ½ limón ▪︎ Opcional 2 cdas. de manteca derretida Para transformarlo en 3 leches ▪︎ 400 gr. Crema de leche ▪︎ 400 gr. Leche evaporada ▪︎ 400 gr. Leche condensada ♬ sonido original – Edgardo Rios

Este tipo de preparaciones se vuelve especialmente atractiva en contextos como el actual, donde el frío volvió a sentirse con fuerza en Mendoza. Encender el horno y preparar algo casero se transforma en un plan reconfortante, y esta torta, por su simpleza y sabor, se adapta a cualquier merienda improvisada o encuentro familiar.

Además de su practicidad, la torta 1-2-3-4 permite variantes según lo que haya en casa: se le puede agregar ralladura de limón, esencia de vainilla o incluso chips de chocolate. También funciona como base para tortas rellenas o con cobertura, lo que la convierte en una opción versátil para distintas ocasiones.

Otro punto a favor es que no requiere balanza: el mismo pote de crema se usa como medida para el resto de los ingredientes. Esto la vuelve ideal para quienes recién se inician en la cocina o para cocinar con chicos, sin complicaciones ni utensilios especiales. Esta receta se posiciona como una aliada para quienes buscan sabor sin vueltas.