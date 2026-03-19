Todos a placa: la drástica sanción de Gran Hermano tras el complot

Lo que comenzó como una gala de nominación estratégica en la pantalla de El 9 Televida, terminó en un escándalo sin precedentes.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada voló por los aires. Lo que comenzó como una gala de nominación estratégica en la pantalla de El 9 Televida terminó en un escándalo sin precedentes. Tras detectar acuerdos prohibidos y conversaciones que rompieron el espíritu del juego, el Big tomó una decisión tajante: anuló todos los votos y puso a cada uno de los jugadores en la placa de nominación.

La tensión se sintió desde el primer minuto de la gala. Mientras los participantes pasaron por el confesionario creyendo que su plan funcionaba, Santiago del Moro lanzó una advertencia letal desde el afuera: “Fue obsceno lo que hablaron. Superó el complot. Es bochornoso y cruza todos los límites”. El plan, orquestado principalmente por Manu Ibero, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski y Nazareno Pompei, tuvo como objetivo principal ir en contra del grupo de Solange, Emanuel, Eduardo y Cinzia.

A pesar de que solo la mitad de la casa logró emitir sus votos —ya que Manu Ibero le prohibió nominar a 11 compañeros—, las charlas previas fueron tan evidentes que el reglamento se aplicó sin piedad. Incluso la nominación espontánea de Lolo Poggio y el beneficio especial de Nazareno Pompei quedaron sin efecto ante la gravedad de lo ocurrido.

El momento del comunicado de Gran Hermano fue lapidario: “Todos los votos quedan anulados. Quedan sin efecto todas las nominaciones”. La voz del Big confirmó que, como medida ejemplar, todos los jugadores volvieron a tener cero votos y pasaron directamente a la placa positiva. El golpe de gracia lo recibió Manuel Ibero, quien no solo perdió su inmunidad y el liderazgo, sino que también quedó en riesgo de eliminación.

Mendoza fue testigo de cómo las alianzas se derrumbaron en un abrir y cerrar de ojos. Sin estrategias válidas y con una placa multitudinaria que incluyó a figuras como Andrea del Boca y Kennys Palacios, el destino de los participantes quedó exclusivamente en manos de la votación del público. Además, la producción advirtió que, de repetirse estas actitudes, las sanciones podrían afectar el presupuesto semanal para la comida.