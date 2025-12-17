Todo va camino a desbarrancar en La Traición: un nuevo secuestro lleno de maldad y una verdad que lastima

Mientras el divorcio de Güzide y Tarık marca un punto de quiebre definitivo, los secuaces de Mualla reactivan el terror con un nuevo secuestro y los secretos empiezan a poner en jaque a toda la familia. Así avanza La Traición en El 9 Televida.

En Aldatmak, el hijo de Oylum vuelve a quedar en manos de los hombres de Mualla, Zeliş se esconde para proteger una verdad peligrosa y Kahraman queda atrapado entre su familia y el amor, mientras Güzide recibe una noticia capaz de cambiarlo todo. Con todo esto y más se viene La Traición en El 9 Televida este jueves.

La calma vuelve a romperse cuando los secuaces de Mualla avanzan sin límites: el hijo de Oylum es secuestrado nuevamente y Zeliş desaparece, obligada a esconderse para proteger un secreto que podría destruirlo todo. La amenaza es concreta y el peligro ya no distingue bandos.

Mientras tanto, el divorcio entre Tarık y Güzide finalmente se consolida, marcando un antes y un después en la vida de ella. Pero lejos de encontrar alivio, Güzide recibe una noticia que la deja completamente conmocionada y cambia de forma drástica su futuro. En ese momento crítico, Sezai, fiel como siempre, decide intervenir y hacer todo lo que esté a su alcance para protegerla a ella y a su familia. Sin embargo, una figura inesperada entra en escena y siembra un miedo profundo que amenaza con arrasar con todos.

Por su parte, Oylum, que ya tuvo que librar batallas feroces contra la gente de Dicle para recuperar a su bebé, se encuentra frente a una decisión que podría cambiar su vida para siempre. El conflicto se intensifica cuando Kahraman, atrapado entre la lealtad a su familia y los sentimientos que despertó Oylum, queda paralizado en medio de una guerra que no sabe cómo enfrentar.

En paralelo, Zeliş se ve obligada a cruzar límites impensados para ocultar el oscuro secreto que le esconde a Ozan. Pero nada es tan simple: Ozan también guarda verdades peligrosas y un error, un cruce inesperado, puede hacer que todo salga a la luz. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede convertir esos secretos en una condena.

Secuestros, traiciones, decisiones límite y verdades a punto de estallar: Aldatmak entra en una etapa donde nadie está a salvo y cada movimiento puede ser el último. El engaño ya no se oculta… se paga caro.

Seguí de cerca todo lo que pasa en Aldatmak, o como la conocemos en Mendoza, La Traición, en la pantalla de El 9 Televida.