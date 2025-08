“Todo me recuerda a ti”: ¿Cuál es el mensaje detrás del posteo de Mert Ramazan Demir?

El protagonista de Amor a Cualquier Precio se mostró activo este fin de semana en sus redes sociales. Un particular posteo dejó al fandom de la serie turca de las noches de El 9 Televida con algunos interrogantes sobre la intención de lo que subió.

Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir dejaron de seguirse en redes sociales allá por finales de enero de este año. La teoría indica que así ninguno de los dos está al tanto de lo que el otro publica, sube, likea o comparte; pero la realidad es que nadie, al menos del fandom ni de la prensa turca, puede aseverar que eso se cumple. Y es en esa zona de grises a donde surgen los interrogantes que comenzaron a inundar las redes este fin de semana luego de que el actor protagonista de Amor a Cualquier Precio, compartiera algo de su intimidad en su casa. Las referencias a quien fue su novia en la serie de El 9 Televida se volvieron inevitables. “¿Todo me recuerda a tí?”.

El sábado 02 de agosto el fandom se desayunó con 3 videos de stories de Mert Ramazan Demir, el actor de Yalı Çapkını mostrándolo en el jardín de su casa junto a sus dos perros, Arki un akita americano y Lisbon, una border collie cuyo nombre salió de una de las vacaciones que el actor pasó en Lisboa con Afra Saraçoğlu, su novia y esposa en la novela, y luego en la vida real.

Otro de los videos mostró al actor en modo selfie y en el reflejo de las ventanas, a su espalda los dos perros jugando. Todo este material, de inmediato, generó en el fandom una inmensa interacción en las redes. Las chicas, la mayoría, comentó que en cada uno de los videos encontró referencias implícitas a Afra, desde cómo Mert agarraba a los perros por el hocico, hasta cómo lo hacía en su papel de Ferit con Seyran.

Y como si lo que el sábado ocurrió no fuera suficiente, el domingo, fue el turno de Afra Saraçoğlu la chica optó por compartir una foto en modo selfie en donde se la ve con una trikini, en una especie de playa, con gafas de sol, y justamente en su descripción hace refencia a ellas y dice “i wear my sunglasses at 6 in the morning” – “yo uso lentes de sol a las 6 de la mañana”. Algo que el fandom #AfRam #SeyFer de inmediato vinculó con la aparición de Mert del lunes pasado con los anteojos de sol de quien, ahora es su ex y usando, también la misma pulsera con los ojos turcos que compraron juntos.

No se siguen en las redes, pero ud puede sacar sus propias conclusiones. Nosotros sólo te sugerimos que no te pierdas los próximos episodios de la serie que fue testigo de esta historia de amor que arrasó y sigue arrasando, Yalı Çapkını o como la conocemos en El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio.