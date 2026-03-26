Todo lo que tenés que saber para el partido de la Selección Argentina con Zambia

El próximo martes 31 de marzo, la Selección Argentina enfrentará a Zambia en el mítico estadio de Boca Juniors, en lo que será el segundo amistoso internacional de esta fecha FIFA.

El fervor por la Scaloneta no se detiene y Mendoza se prepara para una nueva cita de gala por la pantalla de El 9 Televida. El próximo martes 31 de marzo, la Selección Argentina enfrentará a Zambia en el mítico estadio de Boca Juniors, en lo que será el segundo amistoso internacional de esta fecha FIFA. Tras las idas y vueltas con la UEFA por la suspensión de la Finalissima, el equipo de Lionel Messi eligió el calor de la Bombonera para despedirse de su gente de cara al Mundial 2026 en un partido que promete ser una verdadera fiesta celeste y blanca.

A pesar de que los rivales de esta gira, Mauritania y Zambia, no poseen un gran historial mundialista, la expectativa de ver a los bicampeones de América es total. La elección de la Bombonera como sede responde a la imposibilidad de usar el Monumental debido a los recitales de AC/DC, pero el cambio de escenario solo potenció el interés de los hinchas.

El encuentro ante el conjunto africano será el cierre de una semana intensa para el plantel nacional, que ya se entrena en el predio de Ezeiza con el capitán a la cabeza. Para los dirigidos por Lionel Scaloni, estos compromisos sirven para aceitar el funcionamiento del equipo y mantener la mística ganadora que los llevó a la cima del mundo. El historial reciente demuestra que el nivel de los rivales en amistosos no condiciona el rendimiento posterior, tal como sucedió en la previa de Qatar 2022 con victorias ante equipos de menor fuste que sirvieron de envión anímico.

Se espera que este domingo la AFA oficialice los valores de las entradas, que se pondrían a la venta el lunes a través de la plataforma DeporTick, con precios que arrancarían desde los $90.000 para las populares.

Mientras, en Mendoza todos están tranquilos porque la transmisión de El 9 Televida está confirmada y comenzará a las 20:00, convirtiéndose en el epicentro del día.

Debido al partido, la grilla del martes sufrirá modificaciones: tras el pitazo final, llegará una edición compacta de Noticiero 9 Edición Central a las 22:00, seguida por las emociones de Bahar a las 22:45 y el cierre de oro con la casa de Gran Hermano a las 23:45. Una noche imperdible donde el fútbol y el mejor entretenimiento se dan la mano.