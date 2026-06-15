Todo fue drama en Gran Hermano: Santiago del Moro destapó una feroz interna entre Charlotte Caniggia y Solange Abraham

El conductor indagó sobre los motivos por los cuales la tucumana quedó excluida de la coreografía semanal de Miley Cyrus. La acusación de “falsa” y el tremendo llanto de Cinzia Francischiello tras un ataque de Andrea del Boca.

La gala de este domingo en Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de alta tensión que dejó en evidencia que la convivencia está totalmente rota. En la previa de la esperada coreografía de “Wrecking Ball”, el conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y, con una sola pregunta, desató un violento cruce en vivo entre Solange Abraham y Charlotte Caniggia. Los detalles de la feroz interna y los videos del escándalo acá.

Al notar que el grupo se preparaba para el desafío que define el presupuesto para la comida, Del Moro fue directo al hueso: “Sol, ¿por qué no bailaste vos?”.

La respuesta de la participante no se hizo esperar y encendió la mecha de inmediato: “Yo quería bailar y participar con todos, pero los ensayos fueron raros. Me ofrecí tres veces para lo que sea, hasta para alcanzar telas. No lo tuvieron en cuenta”, denunció Solange, para luego mandar al frente a sus compañeros por el maltrato recibido cuando intentó reemplazar por unos minutos a Mariela, quien se encontraba descompuesta: “Me hicieron un chiste de que no los moleste, que no querían que esté. Entonces dije: ‘Chicos, si molesto tanto…’ y me fui”.

El contraataque de Charlotte y el complot del grupo

Mientras Solange hacía su descargo, la cámara captó la reacción de Charlotte Caniggia, quien no pudo ocultar una risa irónica en el fondo. “Pará, que se ríe Charlotte atrás recién”, advirtió Santiago del Moro.

Sin achicarse, la hija de Mariana Nannis retrucó de forma tajante: “No fue tan así”. La tucumana, visiblemente molesta, le plantó bandera de inmediato: “¡Fue así! ¡Fue así!”, a lo que Charlotte decidió cerrarle el micrófono con un escueto e indiferente: “Chicos, la verdad”.

De inmediato, el resto del grupo salió en masa a respaldar a Caniggia. Nenu López intervino para desmentir a su compañera asegurando que “estaban todos invitados y todos escuchamos cuando ella dijo que no quería participar”. A su vez, otros hermanitos argumentaron que, al haberse ausentado de las primeras prácticas, la producción del “Big” dictaminó que Solange no podía formar parte de la presentación final.

La discusión sumó más temperatura cuando Yanina Zilli lanzó un despectivo “Mucho bla bla”, ganándose el contraataque final de Abraham: “Mucho bla bla de todos. Están muy pendientes de lo que yo hago. La verdad es que no le pusieron ganas, el Big hasta los sancionó quitándoles tiempo porque no había ganas de ensayar”.

Cinzia estalló en llanto y destrozó a Andrea del Boca

El clima de hostilidad terminó por quebrar a otra de las protagonistas de la casa. Cinzia Francischiello no soportó más las constantes burlas del resto de los jugadores sobre su estrecho vínculo con Solange y protagonizó un desgarrador y furioso descargo frente a las cámaras, apuntando directamente contra la icónica actriz de telenovelas.

“¡Me tienen podrida con la maldita palabra de ‘perrito faldero’ que inventaste vos, Andrea (del Boca)! Métanse sus palabras por donde más les quepa”, estalló la venezolana con la voz completamente quebrada por el llanto.

En un emotivo discurso donde defendió el verdadero valor de la lealtad femenina, Cinzia reafirmó su lugar en la competencia con total dureza: “Hoy me merezco estar en el lugar que estoy por mí misma. Mi amiga es reina, pero la protagonista en mi vida soy yo. Yo no soy hija de mamá y papá, yo tampoco tuve para comer, así que váyanse a la m… no me importa”, gatilló de forma letal.

La casa quedó sumergida en una guerra de bandos insostenible tras cumplirse tres meses de encierro.No te pierdas el debate de esta noche en la pantalla de El 9 Televida.