Todavía no sale al aire y ya se picó…se filtraron los roces de la Negra Vernaci con la gente de MasterChef Celebrity

Las grabaciones de MasterChef Celebrity transitan momentos de altísima temperatura y las miradas apuntan de manera directa hacia Elizabeth “La Negra” Vernaci. En las últimas horas, salieron a la luz detalles inéditos sobre una serie de conductas y roces que la locutora mantuvo tanto con la producción del programa como con sus compañeros de certamen.

El clima en las cocinas de MasterChef Celebrity se vuelve cada vez más espeso y la protagonista absoluta de los recientes roces es la Negra Vernaci. Tras protagonizar un tenso cruce con la China Ansa, salieron a la luz escandalosas internas que involucran a la locutora, a los jurados, a la producción del certamen y a sus propios compañeros de competencia. Desde negarse a decir la clásica muletilla del programa hasta las fuertes discusiones en el grupo de WhatsApp, la participante encendió todas las alarmas en el reality que paraliza las noches de El 9 Televida.

Según revelaron en el ciclo Intrusos, la tensión escaló de manera drástica al inicio de una de las jornadas de grabación, cuando Vernaci se negó rotundamente a cumplir con una de las consignas protocolares más representativas del certamen.

Desplante al jurado y la firme decisión de Wanda Nara

El desencadenante principal ocurrió al momento del clásico saludo colectivo a los jurados. “El lunes hubo un problema con la Negra Vernaci porque vieron que ellos hacen que antes de empezar todos digan ‘Sí, Chef’, y ella no lo quiso decir”, explicaron desde el programa de espectáculos.

Al percatarse de la situación, la conductora Wanda Nara intentó marcar la pauta, pero la respuesta de la locutora fue categórica: “No lo voy a decir, no lo intenten porque no lo voy a hacer”, habría sentenciado Vernaci frente a las cámaras, generando un profundo malestar en la producción, que ahora busca la manera de editar o abordar la escena cuando salga al aire.

Internas en el grupo de WhatsApp y cruces con sus compañeras

El cortocircuito con el formato no fue el único foco de conflicto. En los pasillos del estudio trascendió que Vernaci mantuvo un fuerte encontronazo con la periodista Luciana Geuna, luego de que esta última la sumara al grupo de WhatsApp del elenco: “Se enojó mucho porque decía que no quería que todos tuvieran su número de teléfono”, detallaron. Además, trascendió que rechazara brindar notas a cronistas de otros ciclos de la señal.

A esto se le suma el cruce directo con Josefina “La China” Ansa, quien rompió el silencio tras haber tenido un enfrentamiento en la cocina: “La Negra arrancó un poco nerviosa y encima yo quise imponer una actitud mía, una decisión. Arrancamos mal, terminamos bien. Quisimos charlar, pero no nos poníamos de acuerdo: yo te digo blanco y vos me decís negro. Ya sé que es impulsiva y verborrágica”, expresó la participante al ser consultada sobre el entredicho.

Con estos múltiples frentes abiertos, la presencia de la locutora promete seguir generando momentos de máxima ebullición gala tras gala.

Seguí todos los detalles de MasterChef Celebrity, los entretelones de la farándula y la previa del estreno en El 9 Televida.