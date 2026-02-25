“Todas las Flores”: el fenómeno del creador de Avenida Brasil que rompe récords y revoluciona El 9 Televida

Con una receta que combina villanas despiadadas, giros inesperados y un elenco de lujo, la nueva apuesta que se consolida como el gran éxito del año. Te contamos quién es quién en esta historia de venganza y ambición que ya conquista la pantalla mendocina.

El sello de João Emanuel Carneiro es garantía de éxito, y con “Todas las Flores” lo ha vuelto a demostrar. El autor que paralizó al mundo con Avenida Brasil regresa a El 9 Televida con una trama que no solo batió récords de audiencia en su emisión por TV Globo, sino que marcó un hito al ser la primera telenovela pensada y desarrollada exclusivamente para el formato streaming (Globoplay).

Una historia de contrastes y personajes enigmáticos

La trama gira en torno a secretos familiares y una sed de venganza implacable. Carneiro define su obra como una provocación constante: “Tenemos personajes contradictorios e interesantes. El público disfruta de eso. En la segunda parte, prepárense para un cambio de rumbo: ¿quién estará en el purgatorio o en el paraíso?”.

Elenco estelar: quién es quién en “Todas las Flores”

La novela reúne a figuras consagradas y debuts sorprendentes que dan vida a este universo de lujo y oscuridad en la tienda “Rhodes”:

Sophie Charlotte (Maíra): La protagonista. Una joven con discapacidad visual y de gran corazón que se convierte en el blanco de las manipulaciones de su propia familia.

Regina Casé (Zoé): En un giro radical tras su papel en Amor de Madre , Casé interpreta a su primera villana . Zoé es una mujer amoral y extravagante que lidera una red de negocios ilegales.

Letícia Colin (Vanessa): La villana sin escrúpulos. Hija de Zoé y hermana de Maíra, es una joven consentida capaz de cualquier cosa para mantener su estatus.

Humberto Carrão (Rafael): El galán ético y heredero del imperio Rhodes, que se verá atrapado en el fuego cruzado entre las hermanas.

Fabio Assunção (Humberto): Un hombre de negocios ambicioso que regresa a las telenovelas tras siete años para interpretar a un personaje sediento de poder.

Un formato exportado al mundo

La calidad cinematográfica de la dirección de Carlos Araújo ha permitido que la novela trascienda fronteras rápidamente. Gracias a una alianza estratégica, llegará a toda la región a través de la plataforma Vix+, consolidando a Globo como una potencia en la producción de contenidos híbridos entre la televisión tradicional y el streaming.

Con personajes como Mauritânia (la carismática actriz porno interpretada por Thalita Carauta) y debuts musicales como los de Xande de Pilares y Mumuzinho, “Todas las Flores” ofrece una diversidad de relatos que mantienen a la audiencia en vilo cada noche.

Seguí conociendo el nuevo mundo de la serie que te acompaña en las tardes de El 9 Televida, todos los días a las 14.30 horas.