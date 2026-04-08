Timur destrozará a Bahar con una cruel acusación en plena calle

Lo que comenzó como un intento de Bahar por recuperar a su hija terminará en una humillación pública que dejará a la doctora completamente hundida y sin fuerzas.

La guerra por la custodia de Umay alcanzará su punto más violento y doloroso en el capítulo de este miércoles. Lo que comenzó como un intento de Bahar por recuperar a su hija terminará en una humillación pública que dejará a la doctora completamente hundida y sin fuerzas.

Un encuentro cargado de odio

Bahar llegará a la casa de Rengin con un solo objetivo: llevarse a Umay para protegerla del caos familiar. Sin embargo, no contará con la fría reacción de Timur, quien la obligará a salir a la calle para evitar que la niña escuche la discusión. Allí, lejos de mostrar arrepentimiento por su infidelidad o por haberle quitado a su hija, el cirujano lanzará un ataque feroz contra la maternidad de su exesposa.

“Te fui infiel a ti, pero no a mis hijos”, soltará Timur con arrogancia, defendiendo su decisión de quedarse con la menor y asegurando que solo cumple con el deseo de la propia Umay.

Las palabras que romperán a Bahar

El enfrentamiento subirá de tono cuando el médico acuse a Bahar de victimizarse constantemente y de haberlo apartado de la vida de sus hijos durante años. En un golpe bajo que buscará destruir la confianza de la protagonista, Timur sentenciará: “La justicia me dio a mi hija… parece que la madre perfecta no lo era tanto”.

A pesar de las lágrimas de Bahar, quien le recordará que ella lo dio todo por la familia mientras él la engañaba, Timur no mostrará piedad. “Conoce tu lugar y tus límites. Si vos sos madre, yo soy padre”, le recriminará antes de dejarla sola y llorando en medio de la calle, marcando una victoria provisoria en su plan de venganza.

¿Podrá Bahar recuperar a su hija?

Este nuevo revés dejará a la doctora en una posición desesperante. Sin el apoyo de la justicia por el momento y con su honor profesional también bajo la lupa por la falsa acusación de robo, la protagonista deberá encontrar fuerzas donde ya no le quedan para enfrentar al hombre que parece decidido a quitarle lo que más ama.

No te pierdas este capítulo clave de Bahar, al término de Noticiero 9 Edición Central, por la pantalla de El 9 Televida.