Timur descubrirá la verdad de su origen en Bahar, mirá lo que se viene en el tanque turco de las noches

El doctor Timur se enfrentará, sin buscarlo, a la revelación más devastadora y dolorosa de toda su vida: descubrirá que su identidad es una absoluta farsa y que la mujer que lo crió no es su verdadera madre.

El entramado de mentiras que sostiene a la familia más poderosa de Bahar, el éxito de las noches de El 9 Televida, estará a punto de estallar en mil pedazos. Este miércoles, el doctor Timur se enfrentará, sin buscarlo, a la revelación más devastadora y dolorosa de toda su vida: descubrirá que su identidad es una absoluta farsa y que la mujer que lo crió no es su verdadera madre.

Lo que marcará un antes y un después en la historia será la insólita y accidentada manera en la que el frío médico se enterará de la verdad. Todo sucederá en la clínica, cuando Bahar ingrese completamente alterada y con el alma en vilo al despacho del doctor Evren. Desesperada por desahogarse, la protagonista soltará la bomba sin percatarse de un detalle técnico que cambiará el destino de todos: el micrófono de la computadora estará completamente abierto.

Un micrófono encendido y una confesión que no se podrá frenar

Harta de cargar con semejante mochila y de las constantes presiones de su exmarido, Bahar exclamará con indignación frente a Evren: “Estoy cansada de jugar al pilla-pilla con Timur. Harta. Ya basta. No puedo vivir con este secreto. Al final se me va a escapar que su tía en realidad es su madre”.

Al darse cuenta de que se encuentra en medio de una importante conferencia médica virtual, Evren reaccionará de inmediato para intentar apagar el audio y disculparse con los colegas, pero el daño ya estará hecho. Conectado del otro lado de la pantalla, Timur escuchará cada palabra de forma nítida, quedando completamente en shock y paralizado ante la pantalla.

El fin de la farsa: Nevra quedará acorralada

A partir de este crucial episodio, la realidad de Timur se desmoronará por completo. El médico procesará la dolorosa certeza de que Nevra y Aziz no son sus padres biológicos, sino sus tíos, y que la tía Leyla es quien verdaderamente le dio la vida y lo entregó al nacer.

La confrontación no tardará en llegar y la temible Nevra se verá acorralada como nunca antes por los cuestionamientos de Bahar, al punto de derrumbarse por completo y defender con uñas y dientes su rol: “Yo lo he criado, yo soy su madre”. Los cimientos de la hipocresía familiar terminarán de colapsar en una semana para el infarto que modificará el rumbo del drama turco para siempre. ¡No te lo pierdas, de lunes a viernes por la pantalla de El 9 Televida!