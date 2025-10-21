Timing cero: en el peor momento Oylum le confiesa a Tolga que lo engañó

Como el vínculo entre Oylum y Tolga no tenía conflictos, la chica suma uno más. Igual se puede rescatar que aún en medio del caos va y dice la verdad… mirá lo que va a pasar en La Traición.

El vínculo de Oylum y Tolga venía complicado y ahora con todo lo que ha sucedido en La Traición se dificulta aún más. Sobre todo porque entra en juego Behram y, más aún, por lo que va a pasar entre la chica y este nuevo personaje. Lo único que te vamos a anticipar y que podemos rescatar es que la joven es honesta y va de frente, incluso en los peores momentos. Mirá lo que va a pasar este miércoles en El 9 Televida.

Tolga apuró su compromiso con Oylum cuando apareció Behram. ¿Miedo? ¿Celos? Lo que fuera no sirvió ni valió de nada para poner a flote un vínculo que ya estaba desvaneciéndose como el agua entre los dedos. El golpe de gracia se lo da la misma chica confesándole que besó a Behram, justo cuando Tolga tiene a su papá luchando por su vida en un hospital.

La realidad es que el momento y la forma en que Oylum le confiesa, lo que para ella es una infidelidad, son reprochables y cuestionables. Pero claramente la chica busca algo más allá que sólo terminar con Tolga. Y ese “algo” se irá develando con el correr de los episodios. Por ahora te damos esta información.

Se ha abierto una profunda brecha entre Oylum y Tolga. Al darse cuenta de que no puede romper con Tolga voluntariamente y que su relación no puede continuar en paz, Oylum toma una decisión sorprendente. Sin embargo, las consecuencias serán dolorosas para ambas partes.

Mientras Ozan obliga a Oylum a elegir entre él y Tolga, también comienza a pasar cada vez más tiempo con Zeliş.

