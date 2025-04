“Tiene mucho miedo”: Por qué La China Suárez suspendió su viaje a Israel

La actriz tenía planeado visitar Tel Aviv pero decidió no hacerlo por temor a una amenaza que recibió.

El próximo sábado la artista israelí Noa Kirel tiene pensado brindar un show y Eugenia La China Suárez, su ídola de la infancia por la serie Casi Ángeles, había confirmado su asistencia al evento; pero este martes dio marcha atrás con la decisión de viajar a Israel. Es que desde Medio Oriente llegaron fuertes amenazas de muerte para la artista argentina, sus hijos e incluso su pareja actual, Mauro Icardi.

Fue mediante un posteo en su cuenta de Instagram en donde la ex Casi Ángeles confirmaba que no podría asistir al show al que había sido invitada. Allí compartió una captura de pantalla de la llamada que tuvo con Kirel en donde escribió en inglés: Con una historia en Instagram, ante sus más de 7,7 millones de seguidores, compartió una captura de pantalla de la llamada que tuvo con Kirel y escribió encima en inglés: “Noa lo siento mucho. No voy a poder ir en esta oportunidad. Estoy muy agradecida por tu invitación y estoy segura que el show va a ser increíble. Espero verte pronto en Argentina”.

A los pocos minutos fue la cantante israelí quien salió a aclarar la situación, que con el sólo posteo de La China no se interpretaba el motivo de su cancelación. Allí la chica, hablando en hebreo, explica que: “Eugenia habló conmigo ayer y me contó que, debido a su participación en mi espectáculo, en nuestro video, está recibiendo amenazas sobre su vida, y amenazas sobre la vida de sus hijos y su pareja”.

Allí siguió explicando contextualizando la situación, “para quienes no lo saben, él es un jugador de fútbol que vive en Turquía. Así que las amenazas son realmente muy, muy aterradoras y ella tiene mucho miedo, y eso me decepciona mucho porque estaba muy emocionada de que viniera y trabajé muy duro en esto, y sé cuánto están esperando”, dijo a modo de explicación.

Por otra parte, aclaró que no está enojada con La China Suárez, sino que comprende la difícil situación: “Me lo tomé muy en serio, pero realmente no estoy enojada porque de alguna manera puedo entender, y desafortunadamente en el último año y medio, cosas así también suceden, cosas que son más políticas, y me entristece y me frustra”.

A este mensaje en primera persona lo siguió una historia con fondo negro y letras blancas en español: “La verdad es, que hoy en día no es fácil ser israelí, y yo quería que la música nos una y me da lástima que cedió a las amenazas. Pero igual, sigo teniendo amor y respeto para Eugenia”.