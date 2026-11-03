Tics: ¿Qué son y cuándo consultar?

Espasmódicos, repentinos e incontrolables. Aunque suelen asociarse al estrés, estos movimientos y sonidos repetitivos responden a complejas dinámicas neurológicas que requieren evaluación profesional para un abordaje adecuado.

En la rutina diaria, es común observar o experimentar pequeños gestos involuntarios: un guiño de ojos persistente, un aclaramiento de garganta repetitivo o un movimiento rápido de hombros. Si bien en muchas ocasiones suelen desestimarse como “nerviosismos pasajeros”, cuando estas acciones se repiten de forma sistemática y fuera del control consciente de la persona, nos encontramos frente a lo que la neurología define como tics.

Comprender la naturaleza de estos trastornos del movimiento, identificar sus manifestaciones y saber en qué momento buscar ayuda médica resulta clave para mejorar la calidad de vida y desarmar el estigma social que suele acompañarlos.

¿Qué es exactamente un tic y cómo se manifiesta?

“Un tic es un movimiento o una emisión vocal repentina, rápida, recurrente y no rítmica que la persona ejecuta de manera involuntaria o semi-involuntaria. Aunque la persona puede intentar reprimirlos por breves períodos, esto suele generar una creciente tensión interna que solo se alivia al ejecutar el movimiento o sonido”, explicó el médico neurólogo Sergio Guizzo .

Los síntomas varían ampliamente en intensidad y presentación, pero suelen clasificarse en dos grandes grupos:

-Tics motores: Involucran grupos musculares del cuerpo. Van desde parpadeos rápidos, muecas faciales, sacudidas de cabeza o encogimiento de hombros, hasta movimientos más complejos como saltar, tocar objetos de forma compulsiva o imitar gestos de otros (ecopraxia).

-Tics vocales o fónicos: Involucran la producción de sonidos mediante la garganta o la nariz. Pueden manifestarse como carraspeos, tos seca persistente, gruñidos o silbidos, o bien como palabras completas fuera de contexto, repetición de frases ajenas (ecolalia) o el uso involuntario de palabras obscenas (coprolalia).

Clasificación y tipos de tics

Desde la perspectiva médica, los tics se organizan en función de su complejidad y su duración en el tiempo:

Tics simples: Involucran un solo grupo muscular o un sonido aislado (por ejemplo, parpadear o carraspear).

Tics complejos: Participan combinaciones de músculos o secuencias de palabras coordinadas (como hacer una reverencia o pronunciar frases completas).

Tics transitorios: Aparecen con frecuencia en la infancia, duran menos de un año y suelen desaparecer de forma espontánea.

Tics crónicos: Persisten durante más de 12 meses de manera consecutiva (ya sean exclusivamente motores o vocales).

Síndrome de Tourette: Es la forma más compleja y combinada del trastorno, caracterizada por la presencia de múltiples tics motores y al menos un tic vocal durante más de un año.

Las causas detrás del movimiento involuntario

Aunque no existe una causa única y aislada, la medicina coincide en que los tics son el resultado de una interacción entre factores genéticos, neurobiológicos y ambientales.

“A nivel cerebral, implican una alteración en los circuitos neuronales que conectan los ganglios basales con la corteza frontal, estructuras encargadas de regular y filtrar los movimientos corporales. En esta dinámica, neurotransmisores como la dopamina y la serotonina juegan un rol central. Asimismo, factores emocionales como el estrés, la ansiedad, la fatiga o la sobreestimulación no originan el tic por sí solos, pero sí actúan como potentes amplificadores de su frecuencia e intensidad”, destacó el profesional.

La importancia vital del diagnóstico y el tratamiento profesional

Según el neurólogo, “ante la aparición de movimientos o sonidos repetitivos, la consulta con un neurólogo o psiquiatra es fundamental. El profesional se encargará de realizar una evaluación clínica exhaustiva para descartar otras afecciones neurológicas (como convulsiones o distonías) y determinar la conducta a seguir.

El abordaje terapéutico no siempre requiere medicación. En casos leves, la psicoeducación para el entorno familiar y escolar suele ser suficiente para reducir la presión sobre la persona”.

Cuando los tics interfieren con el desarrollo social, académico o laboral, se recurre a:

Terapia conductual: Estrategias como el entrenamiento en inversión de hábitos (CBIT) ayudan a identificar las sensaciones previas al tic y reemplazarlas por un movimiento incompatible.

Tratamiento farmacológico: En casos moderados a severos, se pueden utilizar medicamentos reguladores de los neurotransmisores para disminuir la frecuencia del movimiento.

Acudir al especialista a tiempo permite derribar mitos, evitar la estigmatización y ofrecer las herramientas necesarias para que los tics dejen de ser una barrera en la vida cotidiana.

El especialista estuvo en Cada Día, mirá la nota