“Tía Titi, ¿querés ser mi madrina?”: el original y emotivo pedido de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En una jornada cargada de sensibilidad familiar, la pareja decidió revelar quién será la madrina de la beba, y la elegida no podía ser otra que una de las personas más cercanas al clan: Tiziana Sabatini.

Apenas un mes después del nacimiento de Gia, la pequeña hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya tiene quien guíe sus pasos. En una jornada cargada de sensibilidad familiar, la pareja decidió revelar quién será la madrina de la beba, y la elegida no podía ser otra que una de las personas más cercanas al clan: Tiziana Sabatini.

La hermana menor de Oriana fue la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales, compartiendo la original propuesta que recibió de parte de los flamantes padres. El pedido llegó con una cuota de ternura irresistible: un body blanco con la pregunta bordada: “Tía Titi, ¿querés ser mi madrina?”, acompañado por un delicado osito de peluche.

Un primer mes lleno de amor en Roma

La noticia coincidió con el primer mes de vida de Gia, quien nació en la ciudad de Roma y se ha convertido en la protagonista absoluta de las redes de sus padres. Tiziana celebró el momento con imágenes de la intimidad hogareña, mostrando los pequeños pies de la beba y dedicándole un sentido mensaje: “Feliz primer mes a esta gorda”.

Por su parte, la hija de Catherine Fulop y el “Ova” Sabatini compartió recientemente un álbum íntimo titulado “Mothering”, donde dejó ver momentos inéditos de su paso por el hospital. Desde fotos realizando ejercicios de preparto hasta videos de Paulo Dybala caminando por los pasillos de la clínica con la sillita de bebé, listos para empezar su vida como familia de tres.

El refugio familiar de los Dybala-Sabatini

Las postales que llegan desde Italia reflejan un presente de absoluta conexión. En las imágenes se puede ver al futbolista de la Selección Argentina descansando con la beba sobre su pecho, rodeado de afecto y de la visita de amigos cercanos y familiares, como su hermana Dolores Dybala.

La elección de Tiziana refuerza el lazo inquebrantable entre las hermanas Sabatini y marca el inicio de una tradición que el público sigue a través de las redes de esta familia tan querida.