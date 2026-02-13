Terror en el mercado y un delantal negro que sacude el destino de los favoritos de MasterChef Celebrity

La gala de beneficios se transformó en una pesadilla a oscuras donde los participantes debieron enfrentar sus miedos para conseguir ingredientes. Entre gritos y sorpresas, una histórica del espectáculo se quedó con el oro, mientras que uno de los candidatos más fuertes cayó directo a la eliminación.

La “semana del terror” en MasterChef Celebrity alcanzó su punto máximo de tensión en la pantalla de El 9 Televida. En esta decimosexta gala de beneficios, los mejores cocineros de la semana se enfrentaron a un desafío físico y mental: el mercado a oscuras. Ayudados apenas por el flash de una única fotografía, figuras como Maxi López, La Reini, La Joaqui, Ian Lucas, Agustín “Cachete” Sierra y Susana Roccasalvo debieron sortear obstáculos y monstruos para recolectar sus suministros. La consigna, según explicó Wanda Nara, era realizar un plato libre pero con la obligación estricta de incluir una salsa de tomate y una guarnición, lo que puso a prueba la creatividad de todos.

La gran ganadora de la noche fue Susana Roccasalvo, quien demostró una templanza envidiable y se alzó con la ansiada medalla dorada tras deslumbrar al exigente jurado. Por su parte, Sofía “La Reini” Gonet reafirmó su excelente presente en el certamen al quedarse con la medalla plateada, logrando así su cuarto beneficio consecutivo y consolidándose como la gran revelación de esta temporada. También lograron subir al balcón y asegurar su continuidad Maxi López, “Cachete” Sierra y La Joaqui, quien sobrevivió a un angustiante mano a mano final gracias a los sabores de su preparación, dejando a un compañero en la cuerda floja.

Sin embargo, no todo fue alegría en las hornallas más famosas del país. El momento más amargo de la gala lo protagonizó Ian Lucas, quien no logró convencer a Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular con su ejecución. Al quedar con el peor plato de la jornada, el influencer recibió el temido delantal negro, lo que lo obliga a competir en la próxima gala de eliminación. Esta caída genera un fuerte impacto en la competencia, ya que deberá medirse con otros pesos pesados que ya están en zona de riesgo, sumando más drama a una instancia donde cualquier error puede ser el último.

Con este resultado, el joven creador de contenido se suma a la lista de sentenciados que integran el “Chino” Leunis, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Marixa Balli, el “Turco” Husaín y Andy Chango. La expectativa ahora se traslada a la noche de última chance, donde solo uno de ellos podrá salvarse del domingo negro.

La audiencia de El 9 Televida aguarda con ansias ver quién se asegura un lugar de cara a la final del 22 de febrero próximo.