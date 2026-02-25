Terrible: una participante de Gran Hermano abandonó el reality ante una trágica noticia

La conmoción es absoluta dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. Daniela de Lucía, que ingresó este lunes a la “Generación Dorada”, sufrió la pérdida de su padre en las últimas horas y decidió abandonar el programa.

Un clima de conmoción se instaló a horas de haber comenzado una nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). Este miércoles murió el papá de Daniela De Lucía —conocida como “Dani la Coach”—.

“Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela de Lucía falleció este miércoles luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”, comunicaron desde la producción del reality a través de las redes sociales.

Según explicaron, Daniela ya está al tanto de la situación: “Fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”. “Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”, sumaron.

El protocolo de Gran Hermano ante el luto

Ante una situación de esta magnitud, el reglamento del reality es estricto pero humano. Según trascendió, la producción debe informar a la participante sobre lo ocurrido en un entorno privado, generalmente en el confesionario, contando con el apoyo del equipo de psicólogos del programa.

En estos casos, se le otorga a la jugadora la libertad absoluta de decidir:

Abandonar la competencia definitivamente para acompañar a su familia.

Salir temporalmente bajo un estricto protocolo de aislamiento para asistir al último adiós y luego regresar (una opción poco frecuente por la ruptura del aislamiento).

Un golpe al corazón de la “Generación Dorada”

Daniela, quien se mostró muy entusiasmada durante la gala del lunes, ahora se enfrenta a una realidad que nadie hubiera imaginado tan pronto. La noticia ha generado una ola de respeto y silencio en las redes sociales, donde los seguidores del programa han dejado de lado las estrategias para enviar mensajes de apoyo a la joven.

En Intrusos comentaron lo ocurrido: “Daniela De Lucía, que ingresó a la casa de Gran Hermano el primer día, muy cercana a Andrea del Boca y a todo ese clan que se están acercando en la casa. Nos cuentan información directa que proviene del entorno de la familia de la que falleció su papá”, dijo la periodista.

Acto seguido, señaló: “Me dicen que el padre estaba mal. Ella sabía que su papá estaba mal antes de entrar a la casa, él padecía una enfermedad, estaba en silla de ruedas y tenía una salud bastante complicada”.

“El papá vivía en Tandil. Me cuentan que ella, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, estuvo allá con su papá para saludarlo, para despedirse, para contarle que entraba a la casa”, agregó.

En la gala de este miércoles, Santiago del Moro brindará más detalles en El 9 Televida.