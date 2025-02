Terrible: Martina sigue sin saber que murió su abuela y le mandó saludos en Gran Hermano

Por decisión de la familia la chica no sabe que su abuela murió, este miércoles en la gala de Canal 9 Televida le mandó saludos.

Este miércoles un hecho muy emotivo tuvo lugar en ‘Gran Hermano’ cuando la participante Martina Pereyra camino al confesionario para nominar le envió saludos a su abuela. El tema es que la mujer falleció hace algunas semanas pero la joven desconoce eso porque su familia considera que no es momento de que se entere de semejante noticia al estar tan expuesta en la televisión.

La joven, que se convirtió en una de las participantes más queridas del reality, sufrió la pérdida de su abuela hace unos días, pero, por decisión de su familia, la producción del programa decidió no informarle la triste noticia para no alterar su ánimo ni sacarlade competencia en un momento tan sensible. Sus padres, preocupados por el impacto emocional que podría tener la noticia, optaron por no angustiarla con la información y dejarla continuar en la casa sin esa carga. Pero, en la gala de nominación, la joven no tardó en acordarse de su abuela y, con una mirada de ternura, se dirigió a las cámaras: “Un beso a mi abuela, que la amo y la extraño mucho”. Un gesto que para ella fue natural, pero que, para los televidentes, resultó desgarrador, ya que sabían que la noticia de su fallecimiento aún no había llegado a sus oídos.

El momento rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde los fanáticos del programa mostraron su indignación ante la decisión de no informarle a la participante sobre el deceso de su abuela. Comentarios como “El trauma que le van a dejar por no decirle”, “Pobre, va a sufrir mucho cuando se entere” y “No le dieron la posibilidad de despedirse” fueron algunas de las opiniones vertidas en X, generando un debate sobre la ética de la familia en este tipo de situaciones tan dolorosas.

La noticia había sido anunciada previamente por Ángel de Britoen su programaLAM, donde reveló el fallecimiento de la abuela de Pereyra, quien era parte activa del seguimiento del reality. Pese a la triste situación, la decisión de no contarle a la joven había sido tomada por su familia, debido a que no estaba pasando un buen momento en la casa y temían que la noticia pudiera afectarla aún más.