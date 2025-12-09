Ternura total detrás de las cámaras de MasterChef Celebrity: una amistad inesperada entre la hija de Evangelina Anderson y una participante del reality

Las largas horas de grabación del programa de cocina sirvieron de excusa para que las hijas de algunas de las participantes de MasterChef Celebrity interactúen y se vuelvan entrañables compañeras de pijamadas. Mirá.

En el backstage de MasterChef Celebrity, el programa que todas las noches se emite en El 9 Televida al término de Amor a Cualquier Precio, no solo conviven participantes, conducción y jurado: también surgen amistades inesperadas entre los hijos de los famosos que acompañan a sus padres durante las extensas jornadas de grabación. Tal es el caso de Eva y Shaina, las dos hijas de La Joaqui, quienes formaron un vínculo muy especial con Emma Demichelis, la hija menor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

La relación se fue construyendo naturalmente mientras sus mamás pasaban horas detrás de cámaras, en un clima que permitió que los tiempos de espera se convirtieran en juegos compartidos. Así nació una especie de “clan” infantil que también integran las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Esta complicidad quedó reflejada en redes sociales, donde Evangelina y Joaqui compartieron una tierna postal: en la imagen se ve a Eva, Shaina y Emma sonrientes después de una noche de pijamada, con el cabello despeinado y sentadas en un sillón, mostrando la diversión y espontaneidad de una amistad surgida detrás de escena. “Sabés que la pijamada estuvo buena cuando amanecen los pelos así”, escribió la cantante de RKT, reforzando el tono familiar y relajado del momento.

La imagen, celebrada rápidamente por las familias de los participantes, deja en claro que más allá de la competencia en el set existe un espacio de juego, encuentro y diversión pensado para los más pequeños. Ellos también construyen recuerdos y amistades que guardarán para siempre de su paso por la televisión. Algo similar ocurre con los adultos, que aprovechan cada descanso entre grabaciones para compartir cenas y disfrutar de salidas por la noche porteña.

La convivencia familiar en el detrás de escena de MasterChef Celebrity —y también fuera de los estudios— se transformó en un ámbito de vínculos y afectos inesperados. Además de la complicidad que surgió entre las hijas de Evangelina Anderson y La Joaqui en los pasillos del programa, también compartieron momentos en los espacios comunes y jardines del Chateau Libertador, el edificio de Núñez donde viven ambas familias. Allí se consolidó otra relación con las hijas de Wanda Nara.

La amistad entre los hijos de las participantes del reality trasciende la competencia televisiva. En el caso de las hijas de Demichelis y las pequeñas Icardi-Nara, el vínculo comenzó mucho antes de coincidir en televisión: se conocieron en el colegio al que asisten y en las áreas comunes del edificio, y con el paso del tiempo se hizo más fuerte. Las redes sociales de sus madres hoy están llenas de fotos y videos divertidos: desde coreografías virales y challenges de TikTok grabados en los recesos del programa, hasta tardes de pileta, juegos y chapuzones.

Recordá: MasterChef se emite todas las noches al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.