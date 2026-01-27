Tensión y humor en las cocinas de MasterChef Celebrity: el inesperado “picanteo” entre el Turco Husaín y Evangelina Anderson

En una gala cargada de ironía, el exfutbolista lanzó una polémica frase sobre el look de la modelo. La defensa de sus compañeras y la palabra de los protagonistas tras el cruce en MasterChef Celebrity.

Las hornallas de MasterChef Celebrity no son lo único que levanta temperatura en la pantalla de El 9 Televida. En la última emisión, un momento de alto impacto visual y mediático se apoderó del estudio cuando Claudio “El Turco” Husaín y Evangelina Anderson protagonizaron un desopilante ida y vuelta que no tardó en volverse viral.

Todo comenzó cuando la modelo se acercó a la estación del jurado para presentar su plato de pastas. Al notar que su vestuario coincidía con el de los especialistas, Evangelina Anderson comentó con simpatía: “Vinimos en composé los cuatro. Somos un montón de blanco”. Sin embargo, la armonía se rompió cuando, desde el balcón, Claudio “El Turco” Husaín lanzó un comentario letal: “Es un velador”, disparó, comparando la textura de la camisa de la participante con un objeto de decoración.

La chicana generó una reacción inmediata. Mientras Wanda Nara y el jurado compuesto por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular observaban la escena, La Joaqui salió al cruce para defender a su amiga: “No le des bola, es un envidioso”, sentenció. Por su parte, Emilia Attias se sumó al apoyo destacando la belleza de la modelo, mientras que Germán Martitegui cerró el momento con su clásico sarcasmo: “Excelente clima laboral”.

Para intentar calmar las aguas, el exfutbolista bromeó junto a Cachete Sierra sobre “amoblar su casa”, justificando así su ocurrencia. Lejos de ofenderse, Evangelina Anderson fue contundente en el backstage de El 9 Televida: “Es el Pitufo Gruñón, el Grinch, pero sé que en el fondo me quiere”. Así, lo que comenzó como una crítica estética terminó consolidando el clima de complicidad que reina en el certamen más visto de la provincia.

