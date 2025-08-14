Tensión total en A la Barbarossa: Analía Franchin le tuvo que pedir disculpas a Julieta Prandi ante una desubicada pregunta

Un tenso momento se vivió este jueves en A la Barbarossa cuando Analía Franchín lanzó una pregunta hacia Julieta Prandi luego de que su exesposo fuera condenado a 19 años de prisión.

Julieta Prandi protagonizó un tenso momento este jueves en A la Barbarossa, el programa que Canal 9 Televida emite todos los días al término de Cada Día en Mendoza. Allí, Analía Franchin le preguntó a la actriz y modelo sobre el posible pedido de prisión domiciliaria de Contardi y la contundente respuesta dejó muy mal parada a la panelista del magazine de la señal de Buenos Aires, mirá.

El miércoles Claudio Contardi recibió el veredicto que lo condenó a 19 años de prisión, luego de ser encontrado culpable de los cargos de violencia física, psicológica y abuso sexual agravado. Si bien quedó detenido en ese mismo momento, su abogado presentó una solicitud para que tenga prisión domiciliaria con tobillera electrónica con la justificación de que hace 20 días se convirtió en padre, nuevamente.

En este contexto, Franchín fue que realizó la pregunta: “Vos tenés hijos con él y tiene hijos con otra… es muy difícil pararse de madre que hoy tiene una bebita de 20 días. En este sentido, ¿vos estarías de acuerdo con que él tenga la domiciliaria para paternar a esa nena?“

Inmediatamente, la presentadora se mostró molesta pero se dirigió con respeto hacia la panelista: “Me cuesta responderte Analía porque siempre que te escucho, tu empatía para conmigo ha sido cero, y sos la única en esa mesa que está preguntándome que me ponga en la piel de esa bebita, de esa familia. Me sorprende de verdad que tu único interés sea hablar de lo bien que lo defiende su nuevo abogado o de ‘pobre’ la nueva esposa. No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia”.

“Lo que estoy preguntando es porque el abogado dijo en esta mesa que es muy probable que pidan la domiciliaria porque tiene una bebita de 20 días”, le explicó el motivo de su pregunta. Sin embargo, ella continuó: “Mirá ¿Quéres que te diga lo que pienso de este ser nefasto que estuvo en el juicio? Que, incluso, tuvo una bebita estratégicamente para tener este recurso también, hasta ese nivel. Yo conozco de quien estoy hablando. Padecí 20 años a este enfermo y, lo que te puedo decir, es que hasta eso está calculado en su vida”.

“Yo tengo que ponerme a pensar en mi. No hay lugar para que tenga que ponerme a pensar en la otra familia. Imaginate lo que me destrozaron la vida a mí“, siguió contundente Prandi.

Entonces, dándose cuenta de su error, Franchín se dirigió hacia la entrevistada: “Discúlpame por la pregunta. Perdón, te pido disculpas. Yo estaba pensando en esa bebita pero tenés toda la razón“. Y concluyó: “Por favor te lo pido, pasé un infierno. Te puedo caer más o menos simpática pero te pido por favor que te detengas a pensar en dónde me querés poner a pensar. No tengo nada con esa bebita”.