Tensión extrema en Gran Hermano, Generación Dorada: quedó armada una placa multitudinaria con siete pesos pesados en riesgo

La gala de nominación del miércoles por Telefe sacudió por completo la casa. El líder Matías Hanssen metió mano de forma estratégica, un voto anulado complicó los planes de una participante y el “Big” lanzó una durísima advertencia.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vive sus horas más calientes y dramáticas en lo que va de la competencia. La gala de nominación de este miércoles que se vio en El 9 Televida dejó un escenario completamente revolucionado: una placa masiva con siete participantes de alto perfil en riesgo de eliminación, una jugada del último eliminado que arruinó una nominación espontánea y un fuerte llamado de atención de la voz del “Big” que dejó a todos helados.

El clima dentro del reality ya venía cargado de susceptibilidades, pero terminó de estallar antes de que los jugadores ingresaran al confesionario. La voz de Gran Hermano reunió a todos en el living para emitir un tajante comunicado contra quienes cuestionaron la transparencia del juego en charlas privadas (Yipio, Manuel, Titi, Juanicar, Emanuel y Nigro). “En esta competencia no hay preferencias. No voy a permitir que me cuestionen mi neutralidad. Todo aquel que no esté a gusto y crea que hay privilegios, puede retirarse de mi casa en este instante”, sentenció el dueño de la casa con una firmeza que sepultó cualquier queja.

La jugada del líder y los siete nominados definitivos

Matías Hanssen, el líder de la semana, fue el gran estratega de la noche. En primer lugar, hizo uso de un beneficio clave y les quitó el derecho a votar a cuatro de sus compañeros: Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto.

Una vez que los votos de la casa definieron a los apuntados, Hanssen debió aplicar su potestad para salvar a un familiar de la placa. El líder decidió rescatar a Nenu López, permitiéndole asegurarse una semana más en el juego y modificando la lista final. De esta manera, Santiago del Moro le confirmó a la audiencia y a los hermanitos la placa definitiva de siete integrantes.

La placa quedó conformada por:

Catalina “Titi” Tcherkaski (la más votada de la noche por sus compañeros)

Steffany “Campanita” Pereira

Cinzia Francischiello

Manuel “Manu” Ibero

Tamara Paganini

Emanuel Di Gioia

Solange “Sol” Abraham

Una espontánea que se volvió “humo”

Otro de los grandes condimentos de la gala fue la venganza oculta de Franco Zunino, el último eliminado del reality. Franco tenía el poder de anularle los votos a un participante activo y eligió a Sol Abraham.

La mala fortuna para Sol fue total: la jugadora se había apurado a realizar la nominación espontánea de la semana. Sin saber que sus puntos ya no sumaban por el beneficio de Zunino, sus tres votos para Emanuel y sus dos para Yipio quedaron completamente invalidados, dinamitando por completo su estrategia de juego.

Este jueves por la noche se llevará a cabo la tradicional cena de nominados, donde los siete participantes en riesgo se sacarán chispas de cara al exterior. La suerte está echada y el próximo lunes 22 de junio, uno de ellos abandonará definitivamente la casa más famosa del país.