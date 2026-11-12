Tensión en la cocina: Dolli Irigoyen reemplazó a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity y dejó en claro quién es la que manda

Las cocinas más famosas del país comenzaron una nueva semana con máxima tensión. Este miércoles 11 de noviembre, Dolli Irigoyen desembarcó en MasterChef Celebrity para reemplazar a Germán Martitegui en el jurado y, fiel a su estilo implacable, no dejó pasar una.

El inicio de una nueva semana de competencia en MasterChef Celebrity trajo una sorpresa que descolocó a los famosos desde el primer minuto este miércoles en El 9 Televida. Ante la ausencia de Germán Martitegui, la prestigiosa chef Dolli Irigoyen ocupó su lugar junto a Damián Betular y Maru Botana, imponiendo rigor, experiencia y frases lapidarias que pusieron a todos los participantes en estado de alerta.

Reclamos, chicanas y un picante ida y vuelta con Pablo Migliore

Aunque el ingreso de los cocineros al estudio estuvo acompañado de cantos y celebraciones para recibirla, Dolli rápidamente marcó la cancha al exponer lo que se comentaba por lo bajo: “Escuché que por detrás decían ‘es más mala que Germán, que vuelva Germán’”, lanzó sin filtro, provocando que Wanda Nara acotara entre risas: “Son muy panqueques nuestros participantes”.

La tensión escaló cuando la chef detectó gestos desde el fondo y encaró directamente a Pablo Migliore: “¿Querés guerra?”, le preguntó de frente. Lejos de achicarse, el exarquero respondió avivando el fuego en su estación, lo que dio pie a que Irigoyen cuestionara duramente que hubiera ido a cocinar en musculosa. En contraste, elogió la vestimenta de Lizy Tagliani, aunque no dudó en bajarle el tono al halago con una advertencia: “El vestirte así no significa que vas a cocinar mejor, eh”.

Cuando Wanda recordó que en galas anteriores algunos participantes se habían puesto aceite en los brazos para lucir sus músculos y Maru Botana destacó la enorme trayectoria de la invitada, Dolli remató fiel a su carácter: “No había nacido cuando yo ya estaba en las pistas”.

Mano dura en el mercado y tolerancia cero a las trampas

Tras cortar de raíz las charlas sobre la última gala de eliminación al sentenciar “Bueno, me parece que nos estamos yendo de tema”, el jurado anunció el desafío de la noche: preparar un plato libre, dulce o salado, utilizando únicamente tres ingredientes retirados del mercado.

Anticipándose a cualquier avivada de los famosos en las góndolas, Irigoyen cerró su bienvenida con una regla inapelable: “Como sabemos que algunos son tramposos, cuando salgan del mercado Wanda va a estar fiscalizando y controlando en la puerta”, dejando en claro que no habrá margen para el error ni para las infracciones bajo su mirada.

Seguí todas las galas, los cruces más picantes y lo que pasa en el certamen a través de la pantalla de El 9 Televida.