Tensión en Gran Hermano tras un feroz cruce entre Brian Sarmiento y Manuel Ibero

El exfutbolista intervino de manera tajante para frenar los ataques verbales del ex de Zoe Bogach hacia la tucumana Sol Abraham. La violenta escena quedó registrada por las cámaras y generó un masivo repudio en las plataformas digitales.

La convivencia dentro del reality show más visto del país se volvió a quebrar de forma drástica tras un lamentable episodio de agresión verbal. Lo que parecía ser una conversación cotidiana sobre la organización interna de los recursos del establecimiento derivó en una situación de profunda incomodidad que encendió los debates en la pantalla de El 9 Televida. El conflicto sumó un nuevo capítulo de fricción entre perfiles con marcadas diferencias en su manera de vincularse.

La polémica se desató cuando las cámaras enfocaron al participante Yipio, quien no pudo ocultar su gesto de total incredulidad al escuchar las palabras de fondo de Manuel Ibero. El joven oriundo de Zárate se dirigió a su compañera Sol Abraham con una frase sumamente despectiva: “Yo si querés te explico para que entiendas porque por ahí te cuesta”. Este comentario, captado con total nitidez por los micrófonos integrados del show, se transformó de inmediato en el contenido más reproducido en las redes.

La intervención de Brian Sarmiento y el desplante de Sol

Ante el silencio inicial del resto de los convivientes que presenciaban el ninguneo, el exfutbolista Brian Sarmiento decidió intervenir de forma inmediata para ponerle un límite a la soberbia de su compañero. Con el temperamento que lo caracteriza dentro del juego, el deportista increpó al agresor exigiéndole respeto hacia la joven tucumana.

“¿Qué le venís a hablar a Sol así, ninguneándola? ¿Qué te pasa que le hablás así? Bajate un poco”, disparó con firmeza el exjugador.

Ante la recriminación, el exnovio de Zoe Bogach prefirió ignorar la advertencia e intentó continuar con su polémica explicación como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, la propia damnificada decidió cortar por lo sano, levantándose de la mesa para dar por terminada la discusión. Lejos de callarse, el zarateño lanzó un último dardo indignado acusándola de “estar solo para hacer quilombo” y negarse a entender las directivas del hogar.

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SE AGARRARON otra vez Brian Sarmiento y Emanuel #GranHermano pic.twitter.com/KeDs9rAYJd — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) June 2, 2026

Estallaron las redes sociales contra Manuel

La repercusión en el entorno digital no se hizo esperar y las plataformas se inundaron de mensajes condenando la actitud despectiva del participante hacia las mujeres de la casa. Los resúmenes del incómodo momento coparon las redes donde el público mendocino dejó en claro su descontento. Los internautas expresaron su preocupación por los rasgos de machismo que expone el jugador y manifestaron sus deseos de verlo nominado para lograr su expulsión definitiva.

El panorama de cara a las próximas galas de eliminación promete modificarse sustancialmente tras este hecho, posicionando al exfutbolista como uno de los grandes defensores del grupo ante las injusticias cotidianas. La tensión acumulada en las últimas jornadas amenaza con desatar nuevos enfrentamientos en el corto plazo. Todos los detalles de las galas más picantes del reality, los debates en vivo y las mejores notas de color se disfrutan diariamente a través de El 9 Televida.