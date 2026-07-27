Tensión al límite en Gran Hermano: feroz cruce entre Mariela y Cola en la cena de nominados previa a la eliminación

A horas de que se conozca el nuevo eliminado, los participantes se dijeron de todo en la cena de los sentenciados. Acusaciones de “falsedad”, traiciones “a lo Judas” y la sombra de las alianzas sacudieron la casa más famosa del país.

En la antesala de una gala de eliminación crucial en Gran Hermano: Generación Dorada, la cena de nominados de este domingo por la noche que se vio en El 9 Televida se convirtió en un verdadero polvorín. A horas de que el público decida con su voto negativo quién abandona la casa este lunes 27 de julio, Mariela Prieto y Sebastián Cola mantuvieron un enfrentamiento durísimo que expuso todas las fracturas y estrategias del juego.

Con la pregunta “¿Quién querés que abandone la casa?” proyectada en pantalla y la mesa servida, la tensión escaló cuando Cola cuestionó de forma directa la autonomía de Mariela en el juego.

“Te escudaste” vs. “Hice mi propio juego”: la chispa que encendió el cruce

El eje de la discusión comenzó cuando Cola acusó a Mariela de no haber construido una estrategia independiente dentro del reality. “Siento que ella estuvo atrás de él, se escudó”, lanzó Cola señalando el vínculo previo de Mariela con Emanuel Di Gioia, el último eliminado del certamen.

La respuesta de Mariela no se hizo esperar: “Yo no estuve atrás de nadie, hice mi propio juego”. Sin embargo, Cola redobló la apuesta y remarcó la importancia de valerse por sí mismo: “A mí no me apadrinó nadie, no me aconsejó nadie. Me parece supervaliente hacer tu propio juego y seguir tu camino”.

Ataques a la amistad con Charlotte Caniggia y acusaciones “a lo Judas”

El conflicto sumó más temperatura cuando Mariela ironizó sobre la relación de Cola con Charlotte Caniggia, soltando entre risas socarronas: “Charlotte me llevó la cartera, Charlotte”. Visiblemente indignado, el participante salió a defender la autenticidad de su vínculo: “Es muy feo que ataquen una amistad verdadera. Piensan que no puede haber una amistad real y me dicen que soy carterista u oportunista, y eso es espantoso”, recriminó Cola.

Mariela lo tildó de “falso”, pero el punto más álgido llegó cuando Cola la acusó de haber traicionado a un compañero tras su salida: “Lo negaste como Judas”, le disparó. Mariela lo negó rotundamente, aunque en la mesa Tamara Paganini intervino para acorralarla: “Tres veces lo negó”.

“Hago arte para nominarte”: la resistencia de Cola ante la eliminación

Lejos de achicarse de cara a la decisión del público de este lunes, Cola cerró el intercambio dejando en claro que no piensa dar un paso al costado fácilmente: “A toda la gente que quiere que yo me vaya, yo me voy a quedar acá a hacer arte, arte, arte. Porque puedo y porque me la banco. Tengo vuelo propio”.

Con una placa multitudinaria integrada por Sebastián Cola, Mariela Prieto, Alejandra Majluf, Matías Hanssen y Tamara Paganini, el feroz enfrentamiento de la cena de nominados promete inclinar la balanza en el teléfono en una noche decisiva.

Viví la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada en vivo y entérate de todos los detalles en la pantalla de El 9 Televida.