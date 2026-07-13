“Tengan mucho respeto”: Santiago del Moro se cansó de las críticas a Lionel Messi en Gran Hermano y cruzó a los participantes

Tras la sufrida clasificación de la Selección a semifinales del Mundial 2026, Manuel Ibero volvió a cuestionar el nivel del capitán argentino. El conductor del reality intervino en vivo con un firme llamado de atención.

La euforia total por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, luego del infartante triunfo por 3 a 1 ante Suiza en tiempo suplementario, se trasladó de inmediato a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Sin embargo, lo que debió ser una celebración absoluta derivó en una fuerte polémica y en una inédita intervención en vivo de Santiago del Moro, quien se vio obligado a frenar los cuestionamientos de los participantes hacia Lionel Messi.

Al igual que en las ediciones anteriores, los jugadores tienen la posibilidad de ver los partidos de la Albiceleste. Tras el pitazo final, y mientras la atmósfera festiva convivía con los nervios lógicos del sufrimiento deportivo, Manuel Ibero lanzó duros comentarios sobre el rendimiento actual del astro rosarino. Al notar la repercusión negativa que esto ya estaba generando en el exterior, el conductor del ciclo de Telefe decidió cortar el tema de raíz durante la cena de nominados.

El firme freno de Santiago del Moro en vivo

Conectado con el living de la casa, Del Moro comenzó festejando el logro del equipo conducido por Lionel Scaloni, que ahora deberá medirse ante Inglaterra por un pase a la gran final. “¡Chicos, todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales”, arengó.

Ante el comentario de una de las jugadoras sobre “la manera de sufrir”, el conductor aprovechó el pie para ponerse firme y lanzar un fuerte llamado de atención general, con el objetivo de blindar a los futbolistas nacionales: “Qué manera de sufrir, por favor. Che, hoy los escuché hablando de los jugadores… tengan en cuenta que tengan mucho respeto por los jugadores, porque se los enaltece. Lo están dando todo y ya estamos en las semifinales”, exigió del Moro de forma directa, mirando a la cámara.

La reincidencia de Manuel contra el “10” y el repudio en redes

El reto del conductor no fue casualidad. Minutos antes, en la cocina de la casa, Manuel había analizado el partido de cuartos de final con comentarios muy picantes sobre el rendimiento de la Pulga. Tras una jugada fallida del crack argentino, Ibero sentenció con desdén: “Hace cinco años, esa pelota entraba”. No conforme con eso, arremetió contra la estrategia de la Scaloneta: “Todas a Messi iban ahora que perdió el récord ese de los goles seguidos”.

Este ensañamiento no es nuevo. En las primeras semanas del certamen, cuando Argentina recién avanzaba a octavos de final, Manuel ya había establecido una polémica comparación con la gesta de Medio Oriente: “En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. El Messi de 2022 se podía sacar a tres tipos de encima, el Messi de ahora, no”, había asegurado. En ese entonces, su compañera Yipio intentó frenarlo recordándole que el “10” jugaba rodeado por tres marcas y aun así lograba marcar goles, pero el participante mantuvo su postura.

Para colmo, la tensión en las redes sociales (especialmente en la plataforma X) se multiplicó cuando, en una charla hipotética, Manuel confesó que prefiere ganar el premio mayor de Gran Hermano antes que ver a la Selección levantar una nueva Copa del Mundo, ganándose el rechazo masivo de los futboleros.

El antecedente que pagó con la eliminación

El “efecto anti-Messi” ya se cobró su primera víctima en el reality. Hace apenas una semana, Leandro Nigro fue eliminado por el voto del público tras una ola de repudio luego de que trascendiera que había insultado al capitán argentino durante uno de los primeros encuentros del Mundial.

Al salir, en el stream de La Cumbre, el propio Del Moro lo encaró: “¿Vos en un momento insultaste a Messi? Porque se escuchó eso y de hecho, cuando yo le pregunté a Titi, me dijo que sí”. Visiblemente descolocado, el influencer intentó ensayar una tibia defensa: “Habrá sido jodiendo, en forma de chiste. Jamás lo putearía, yo lo amo, es más, me iba a tatuar la firma de él”, se justificó, aunque para los televidentes ya era tarde.

Con la Selección a un paso de una nueva final del mundo, la casa de Gran Hermano quedó bajo la estricta advertencia de su conductor: con los ídolos nacionales, no se juega.

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