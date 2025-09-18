Tembló este jueves en Mendoza: ¿lo sentiste?

El sismo ocurrió alrededor pasadas las 15. El movimiento tuvo epicentro muy cerca del Gran Mendoza y se sintió con fuerza en varios puntos de la provincia.

Un sismo de magnitud 4.5 grados en la escala de Richter sorprendió este jueves a los mendocinos. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que el sismo se registró a las 15:03, con epicentro cercano a Potrerillos y Uspallata.

De acuerdo con los datos oficiales, el temblor se produjo a 46 kilómetros al Oeste de Mendoza, 16 kilómetros al Noroeste de Potrerillos y tuvo una profundidad de 130 kilómetros. Esta característica lo clasifica como un sismo superficial, lo que explica por qué, pese a su baja magnitud, pudo sentirse con mayor fuerza en las zonas cercanas al epicentro.

¿Cómo preparar una mochila de emergencias?

La Provincia de Mendoza se encuentra en una zona sísmica, por eso es importante que la población conozca como debe actuar ante una emergencia de este tipo. Además, desde Defensa Civil recomiendan que cada hogar o familia tenga preparado un reservorio de emergencia para sismos.

¿Qué debe contener la mochila de emergencias para sismos?

Entre los elementos que debe contener, las autoridades señalaron que son imprescindibles: