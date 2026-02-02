Tembló en Chile y se sintió en la provincia: ¿de cuánto fue y dónde el epicentro?

Un movimiento sísmico de magnitud 4,5 se registró este lunes por la mañana y fue percibido de manera leve en Mendoza y San Juan.

Un sismo de magnitud 4,5 se registró este lunes 2 de febrero a las 10.40 y fue percibido levemente en distintos puntos de Mendoza y San Juan, según los datos oficiales del monitoreo sísmico.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 38 kilómetros al oeste de Las Cuevas, y también se lo ubicó 83 km al norte de Santiago y 89 km al sur del Cerro Mercedario, con coordenadas -32.745 de latitud y -70.409 de longitud. La profundidad fue de 113 kilómetros, un factor que explica la baja intensidad con la que se sintió en superficie.

De acuerdo con la escala Mercalli Modificada, el sismo alcanzó una intensidad entre II y III, lo que implica que pudo ser sentido por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin generar daños. Los reportes indican percepciones en Uspallata, la Ciudad de Mendoza y la Ciudad de San Juan.

Hasta el momento no se informaron daños ni inconvenientes, y el evento se enmarca dentro de la actividad sísmica habitual de la región cordillerana. Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos oficiales ante este tipo de fenómenos.